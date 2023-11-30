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Квартиры в периферия Пелопоннес, Греция
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117 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
4
159 м²
3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
200 м²
3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
4
153 м²
3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
78 м²
5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
3
1
130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
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Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
6
2
138 м²
1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
42 м²
1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
52 м²
1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
1
600 м²
1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
3
56 м²
1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
72 м²
Corinth loutra Oreas Elenis apartment of 72 sq.m. ground floor corner and airy in good condi…
€75,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
3
215 м²
2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€2,30 млн
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Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
3
235 м²
1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000
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Квартира 2 комнаты с Painted, с A C, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
75 м²
ID Real Estate: 601774 - Центр, отремонтированная квартира на первом этаже КУПИТЬ жилую площ…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
92 м²
ID Real Estate: 601757 - Vrachati, мезонет на фасаде на первом этаже, чтобы купить жилую пло…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с Painted, с bright, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
68 м²
ID Real Estate: 601760 - Vrachati, недавно построенная квартира непрерывно на первом этаже П…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
90 м²
ID Real Estate: 601757 - Vrachati, мезонет на фасаде на первом этаже, чтобы купить жилую пло…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты с камином, с кладовой, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
200 м²
Код недвижимости: 621738 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Лутраки-Перахора Лутраки для € 280.000. Это 2…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с bright, с Open view, с Closet Built-in
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
119 м²
ID Недвижимость: 581716 - Коилада, квартира непрерывно на полу ПРОДАЕТСЯ Жилая площадь ок. 1…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с камином, с bright, с Panoramic
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
48 м²
ID Недвижимость: 11710 - Παράλιο Άστρος, недавно построенная квартира на фасаде на этаже, ПР…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с камином, с bright, с Panoramic
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
48 м²
ID Immobilien: 11708 - Παράλιο Άστρος, недавно построенная квартира на фасаде в 2. МАГАЗИН н…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с камином, с bright, с Panoramic
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
46 м²
ID Недвижимость: 11709 - Παράλιο Άστρος, недавно построенная квартира на фасаде на первом эт…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с кладовой, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
43 м²
ID Недвижимость: 621685 - Παράλιο Άστρος, Квартира на фасаде на мезонине, ПРОДАЖА Жилая площ…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
130 м²
ID Immobilien: 621679 - Παραλία Ιρίων, квартира на фасаде в 2. МАГАЗИН напольная жилая площа…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
69 м²
Код недвижимости: 581591 - Квартира на продажу в центре Асини для € 95.000. Это 69 кв. Кварт…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни
Нижняя каракуль, Греция
5
2
109 м²
Продается квартира, Каламата, 109 квадратных метров., Уровни 1, 2-й этаж, комната 5, спальня…
€420,000
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Квартира 2 комнаты с Painted, с A C, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
82 м²
Код недвижимости: 621564 - Квартира на продажу в Краниди Порточели за € 148.000. Это 82 кв. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
80 м²
2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
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Квартира 3 комнаты с камином, с кладовой, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
127 м²
Код недвижимости: 1245 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Мезонет общей площадью 12…
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