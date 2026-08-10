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Квартиры в периферии Пелопоннес, Греция

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
125
Municipal Unit of Loutraki Perachora
125
Municipality of Corinth
26
Municipal Unit of Corinth
17
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186 объектов найдено
Квартира в Врахатион, Греция
Квартира
Врахатион, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$201,799
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Квартира 2 комнаты в Лутракион, Греция
Квартира 2 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 230 метрах от моря, предлагается к прод…
$86,292
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Квартира в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
$80,720
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Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$192,574
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$148,755
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся исключительная квартира площадью 111 кв.м, расположенная на приподнятом первом эта…
$373,963
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Sideris Real Estate
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Квартира 2 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$253,852
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Квартира 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
$749,750
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Откройте для себя ваш новый дом! Если вы ищете квартиру, которая станет вашим постоянным …
$212,334
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Sideris Real Estate
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Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Loutraki near the center, furnished apartment of 50 sq m is for sale. The apartment is in an…
$151,497
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается строящаяся новая квартира площадью 96 кв.м в отличном районе Лутраки, всего в 300 …
$363,652
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Квартира 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Продается квартира площадью 53 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$318,791
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся превосходная угловая квартира площадью 108 кв.м, расположенная на возвышенном перв…
$327,217
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Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$407,344
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Пентхаус 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
Продаётся великолепная квартира-пентхаус площадью 78 кв.м., расположенная в центре Лутраки, …
$207,123
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$454,573
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Квартира 2 спальни в Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$171,203
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
Продаётся уютная квартира площадью 50 кв.м с видом на море и горы, расположенная в отличном …
$141,924
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Квартира 1 спальня в Перахора, Греция
Квартира 1 спальня
Перахора, Греция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
$200,720
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Квартира 3 спальни в Nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$247,949
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Площадь 69 м²
Продается квартира площадью 69 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$319,918
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Квартира 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Продается квартира площадью 59 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$277,467
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Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
$377,827
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
К продаже предлагается исключительная квартира площадью 82 кв.м в новом трёхэтажном жилом до…
$494,304
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Исключительная 82 кв.м. квартира предлагается на продажу в недавно построенном, строящемся т…
$511,958
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Квартира 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
В престижном районе Лутраки, всего в 625 метрах от моря и рядом со всеми объектами инфрастру…
$190,628
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
В одном из самых привилегированных районов Лутраки, прямо у моря, предлагается на продажу вп…
$695,218
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
В современном и элегантном жилом доме предлагается к продаже красивый и светлый новый апарта…
$235,103
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Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продается квартира площадью 28 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
$115,709
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 28 кв. м, 2 этаж, полностью отремонтирована и меблирована, идеал…
$87,216
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Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

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Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

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