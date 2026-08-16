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Жилье в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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дома
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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 133 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$761,551
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Grekodom Development
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Дом 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Код собственности: 601199 - Дом для продажи в Evrostini Sarantapichiotika за € 190 000. Этот…
$205,113
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Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на горы
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