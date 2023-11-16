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Жильё в Municipal Unit of Evrostina, Греция

дома
5
5 объектов найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в розовый, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
розовый, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€480,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lykoporia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€790,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в розовый, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
розовый, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Дервен, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Дервен, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€700,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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