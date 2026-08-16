Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Nea Tiryntha
  4. Жилая

Жилье в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

;
дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Неа Тиринта, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 4
Площадь 434 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 434 кв.м на полуострове Пелопоннес. Второй этаж состоит…
$590,354
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Неа Тиринта, Греция
Таунхаус
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$554,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Неа Тиринта, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$366,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти