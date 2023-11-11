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Жильё в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€470,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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