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Жилье в Месинях, Греция

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2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Месини, Греция
Дом 8 комнат
Месини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
For sale, a 156m2 detached home in the beautiful town of Messini. The property is located in…
$184,553
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Дом 8 комнат в Месини, Греция
Дом 8 комнат
Месини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продажа отдельно стоящего дома, Мессини, Агиос Константинос, 200 кв.& Sigma; & epsilon; & om…
$238,833
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