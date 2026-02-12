Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Айи-Теодори
  4. Жилая

Жилье в Айях-Теодори, Греция

квартиры
4
дома
4
8 объектов найдено
Вилла в Айи-Теодори, Греция
Вилла
Айи-Теодори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$254,502
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Айи-Теодори, Греция
Коттедж 6 комнат
Айи-Теодори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$253,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Айи-Теодори, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айи-Теодори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$218,871
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Otium DevelopmentOtium Development
Таунхаус в Айи-Теодори, Греция
Таунхаус
Айи-Теодори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$219,797
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Айи-Теодори, Греция
Квартира 3 комнаты
Айи-Теодори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$247,669
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни
Айи-Теодори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/7
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$248,717
Оставить заявку
Moa 7aMoa 7a
Квартира 2 комнаты в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 комнаты
Айи-Теодори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$247,669
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Айи-Теодори, Греция
Квартира 1 спальня
Айи-Теодори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$248,717
Оставить заявку
Realting.com
Перейти