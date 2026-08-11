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Жилье в Municipal Unit of Lerna, Греция

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дома
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3 объекта найдено
Коттедж в Мили, Греция
Коттедж
Мили, Греция
Площадь 400 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открываетс…
$885,531
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Мили, Греция
Коттедж 3 спальни
Мили, Греция
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$283,370
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Мили, Греция
Таунхаус
Мили, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$171,203
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lerna, Греция

с видом на горы
с видом на море
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