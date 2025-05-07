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Квартиры в Municipality of Kifisia, Греция

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26 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$975,334
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$2,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$2,27 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Beautiful modern apartment walking distance from the St. Catherine's British School, in Kifi…
$374,584
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Квартира в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира
Municipality of Kifisia, Греция
роскошный жилой комплекс с частными бассейнами, джакузи, террасами на крыше и парковочными м…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. У объекта есть камин. Недвижимость продается …
$1,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$975,334
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Grekodom Development
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Пентхаус 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Пентхаус 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,31 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$386,185
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Квартира 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 305 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольный эта…
$748,512
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 147 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,18 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 177 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
$1,08 млн
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$779,940
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$807,486
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 170 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
$547,965
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 136 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$516,020
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом ра…
$824,945
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$623,760
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$408,279
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Квартира 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$292,248
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Воздушная квартира 75 кв.м. расположен на возвышенном первом этаже, построен в 1990 году. Он…
$124,979
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$419,621
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Квартира 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
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$294,951
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Квартира 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,32 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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