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Квартиры в Municipality of Marousi, Греция

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14 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,67 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$380,966
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$349,825
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$350,698
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
MAROUSI EXCLUSIVE APARTMENTS GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY CLOSE TO ATHENS BEST PRIVATE SC…
$380,160
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$391,404
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3 Bedroo…
$321,613
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$405,494
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 124 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$396,622
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$328,779
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$386,185
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Квартира на последнем этаже 91 кв. м. На 5 этаже, угловая, фасадная. С неограниченным видом.…
$198,882
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$313,123
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Marousi, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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