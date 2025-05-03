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Дома с видом на море в Хорватии

Дубровник
48
Сплит
24
Grad Zadar
83
Grad Makarska
45
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93 объекта найдено
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Мы продаем дизайнерскую виллу с большим ландшафтным и изысканным садом и бассейном на участк…
$1,25 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Zaton, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Zaton, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продаётся красивая вилла, расположена на песчаном пляже адриатического побережья. Все комнат…
$1,26 млн
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Дом 8 комнат в Водице, Хорватия
Дом 8 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
$2,08 млн
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Вилла в община Медулин, Хорватия
Вилла
община Медулин, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается высококачественная вилла, всего в 50 м от пляжа. Вилла состоит из: - подвал: комна…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Цена по запросу
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Вилла в Opcina Visnjan, Хорватия
Вилла
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Продается совершенно новая, красивая вилла высокого класса в тихой маленькой деревне недалек…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Radici, Хорватия
Дом 5 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
В богатом портфеле недвижимости агентства Stan Grad Immobilien на прекрасном острове Кварнер…
$618,276
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Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…
Цена по запросу
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Вилла в община Марчана, Хорватия
Вилла
община Марчана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла с римским бассейном, расположенная в небольшом истрийском туристическом городке Ракаль…
Цена по запросу
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Дом 8 спален в Radici, Хорватия
Дом 8 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Высококачественная и отлично обслуживаемая жилая и коммерческая недвижимость продается, расп…
$2,27 млн
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Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Дом 4 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 4 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
От отличного выбора недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien в хорошо развитом и проц…
$513,288
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Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Дом 4 спальни в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 4 спальни
Биоград-на-Мору, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В БИОГРАДЕ НА МОРЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вам уникальную возможность ста…
$641,026
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Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается полностью отремонтированный дом на Црвени Врх, 2-й ряд от моря, с прекрасным видом…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Среди предложений недвижимости Kvarner в Stan Grad Immobilien, дизайнерская и современная ту…
$1,36 млн
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Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла 5 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем роскошную виллу в Округе Горни на острове Чиово в престижном месте недалеко от мо…
$1,82 млн
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Агентство
Nekretnine Larus
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English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Новиград, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новиград, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ВОЗЛЕ МОРЯ, НОВИГРАД ХОРВАТИЯ.   Подключён ко всем необходимым …
$2,69 млн
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Цена по запросу
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Дом 7 спален в Крк, Хорватия
Дом 7 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, исключительно роскошный…
$1,13 млн
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Агентство
STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Вилла в Opcina Visnjan, Хорватия
Вилла
Opcina Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Красивая 4-комнатная вилла на продажу, с 3 спальнями, 4 ванные комнаты, 1 туалет, Я большая …
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Пореч, Хорватия
Вилла 11 комнат
Пореч, Хорватия
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
porec - Kringa Luxury Steinhausvilla with pool and 300m2 living space. Croatia   in th…
$1,10 млн
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Вилла в Opcina Dezanovac, Хорватия
Вилла
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 350 м²
Эксклюзивный дом для отдыха на первой линии моря в Рогознице. Характеристики дома: Площадь:…
$1,14 млн
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Агентство
Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла в Zambratija, Хорватия
Вилла
Zambratija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
The modern architecture of this villa blended perfectly with the location where it is locate…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
В предложении недвижимости агентства Stan Grad Immobilien в хорватском Литторале, в районе о…
$2,38 млн
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Агентство
STAN GRAD
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается современная четырёхэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. На первом этаже р…
$3,28 млн
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Дом 4 спальни в Башка, Хорватия
Дом 4 спальни
Башка, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Из широкого спектра недвижимости на северной Адриатике, Стэн Град Иммобильен представляет оч…
$2,27 млн
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Агентство
STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Цена по запросу
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Вилла 16 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 16 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла на самом берегу адриатического моря. Вилла имеет красивый и просторный двор …
$2,02 млн
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