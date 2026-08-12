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Дома в Opcina Konavle, Хорватия

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5 объектов найдено
Вилла в Цавтат, Хорватия
Вилла
Цавтат, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 219 м²
Великолепный 4**** дворец в самом сердце средневекового Цавтата всего в 100 метрах от моря! …
$3,43 млн
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Дом 4 комнаты в Komaji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Komaji, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
House 177 m2, Konavle, Popovići Located in the village of Popovići, Dubrovnik-Neretva County…
$343,218
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Дом 14 комнат в Цавтат, Хорватия
Дом 14 комнат
Цавтат, Хорватия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 675 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир общей площадью 675,55 м2, построенная в 2011 году на учас…
$1,85 млн
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Дом 2 комнаты в Molunat, Хорватия
Дом 2 комнаты
Molunat, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
House with a spacious terrace and sea view, Molunat, Dubrovnik-Neretva County In the small y…
$420,718
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Дом 4 комнаты в Dubravka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Dubravka, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Недавно построенный роскошный дом недалеко от Дубровника Этот роскошный дом, расположенный в…
$2,05 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Konavle, Хорватия

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