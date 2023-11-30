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Дома в Opcina Konavle, Хорватия

2 объекта найдено
Дом в Gruda, Хорватия
Дом
Gruda, Хорватия
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
Вилла в небольшом городке Груда, недалеко от Дубровника Вилла построена из белого камня, …
€420,000
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Дом 14 комнат в Cavtat, Хорватия
Дом 14 комнат
Cavtat, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Konavle, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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