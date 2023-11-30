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Дуплексы в Хорватии

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4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Liznjan, Хорватия
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Liznjan, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€435,000
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Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
€233,803
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Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
€232,037
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Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
€216,192
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Параметры недвижимости в Хорватии

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