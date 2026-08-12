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Дуплексы в Хорватии

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4 объекта найдено
Дуплекс 6 спален в Канфанар, Хорватия
Дуплекс 6 спален
Канфанар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Канфанар / Ровин РивьераНовое здание с полуотдельным домом с видом на бассейн и море - 160 м…
$923,371
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Дуплекс 3 спальни в община Лижньян, Хорватия
Дуплекс 3 спальни
община Лижньян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Сисан170 м2 Новый двухэтажный дом с бассейном ИСТРИЯ - КРОАТИЯ Здесь, в Сисане, недалеко от …
$523,744
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Дуплекс 8 комнат в Varvari, Хорватия
Дуплекс 8 комнат
Varvari, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 415 м²
Количество этажей 4
В тихом месте рядом с Поречем продаются два современных семейных дома с общим наружным бассе…
$1,99 млн
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Дуплекс 20 комнат в Канфанар, Хорватия
Дуплекс 20 комнат
Канфанар, Хорватия
Число комнат 20
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
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