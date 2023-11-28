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12 объектов найдено
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Дом 3 спальни с кондиционером
Лабин, Хорватия
3
2
107 м²
On the southeast coast of Istria, where the green hills meet the sea, where nature and herit…
€415,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лабин, Хорватия
3
2
205 м²
1
ISTRIA, LABIN - Beautiful villa with pool 205 m2 Istria, Labin - Beautiful villa with pool…
€600,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Лабин, Хорватия
10
5
440 м²
2
ISTRIA, LABIN - Two houses with attached swimming pools On the southeastern coast of Istria,…
€950,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Rabac, Хорватия
4
3
199 м²
Rarely where you will find a place with a view that includes Učka, the city of Rijeka, Kvarn…
€480,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
4
5
300 м²
ISTRIA, LABIN - A comfortable refuge from the hustle and bustle of life On the south-easte…
€1,20 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Лабин, Хорватия
2
1
90 м²
ISTRIA, LABIN - Rustic house surrounded by nature On the southeastern coast of Istria, at t…
€290,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Rabac, Хорватия
10
10
450 м²
ISTRIA, RABAC - Spacious house with swimming pool On the southeast coast of Istria, where g…
€730,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Вилла 5 спален
Vinez, Хорватия
5
4
400 м²
€1,30 млн
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Вилла 5 спален
Vinez, Хорватия
5
3
250 м²
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни
Vinez, Хорватия
4
4
243 м²
€885,000
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Вилла 4 спальни
Vinez, Хорватия
4
6
320 м²
€1,29 млн
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Вилла 4 спальни
Лабин, Хорватия
4
6
320 м²
Город Лабин на вершине холма является одним из самых привлекательных в Истрии. Лабин также м…
€1,29 млн
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Параметры недвижимости в Лабин, Хорватия
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