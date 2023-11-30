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Кафе и рестораны в Хорватии

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Ресторан, кафе В архив
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11 объектов найдено
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Площадь 515 м²
The restaurant is located on the ground floor of building A in the apartment complex in Umag…
€1,24 млн
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Ресторан, кафе 8 комнат в Врбоска, Хорватия
Ресторан, кафе 8 комнат
Врбоска, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 290 м²
Остров Хвар, коммерческие помещения - ресторан на Ривьере-дорожке, внутренняя площадь 290 м2…
€899,000
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Ресторан, кафе 7 комнат с мебелью, с бытовой техникой, с парковка в Шибеник, Хорватия
Ресторан, кафе 7 комнат с мебелью, с бытовой техникой, с парковка
Шибеник, Хорватия
Комнаты 7
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
€1,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Ресторан, кафе 2 ванных в Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
Кол-во ванных комнат 2
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
€1,50 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Ресторан, кафе 1 комната в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
€200,000
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Ресторан, кафе 10 комнат в Jagodno, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Jagodno, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 823 м²
Велика Горица, Ягодно Коммерческое помещение площадью 823 м2 на участке 3000 м2, построенно…
€840,000
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Ресторан, кафе 1 комната в Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Трогир, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
€1,20 млн
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Ресторан, кафе 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Дони Град, площадь Томислава Культовый паб «Томислав» общей площадью 141 м2 на первом этаже…
€730,000
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Ресторан, кафе 10 комнат в Supetarska Draga, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Supetarska Draga, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 865 м²
Rab Бизнес здание первого ряда до моря 865 м2 с двором 2245 м2. Он был построен в 1984 год…
€800,000
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Ресторан, кафе в Kastel Novi, Хорватия
Ресторан, кафе
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 74 м²
Кастела, Кастель-Нови. Хорошо зарекомендовавший себя ресторан с полным оборудованием на набе…
€280,000
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Ресторан, кафе 12 комнат с холодильником в Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 12 комнат с холодильником
Загреб, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 334 м²
Илица, возле Франкопанской улицы Бизнес-пространство - Ресторан, площадью 333,80 м2 на перв…
€730,000
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