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Кафе и рестораны в Хорватии

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6 объектов найдено
Ресторан, кафе 200 м² в Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 200 м²
Трогир, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
$1,38 млн
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Ресторан, кафе 290 м² в Елса, Хорватия
Ресторан, кафе 290 м²
Елса, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 290 м²
Остров Хвар, коммерческие помещения - ресторан на Ривьере-дорожке, внутренняя площадь 290 м2…
$1,04 млн
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Ресторан, кафе 480 м² в Вараждин, Хорватия
Ресторан, кафе 480 м²
Вараждин, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 480 м²
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$2,13 млн
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TekceTekce
Ресторан, кафе 865 м² в Supetarska Draga, Хорватия
Ресторан, кафе 865 м²
Supetarska Draga, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 865 м²
Rab Бизнес здание первого ряда до моря 865 м2 с двором 2245 м2. Он был построен в 1984 год…
$922,776
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Ресторан, кафе 334 м² в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 334 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 334 м²
Илица, возле Франкопанской улицы Бизнес-пространство - Ресторан, площадью 333,80 м2 на перв…
$842,033
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Ресторан, кафе 141 м² в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 141 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Дони Град, площадь Томислава Культовый паб «Томислав» общей площадью 141 м2 на первом этаже…
$842,033
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