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8 объектов найдено
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Дом 18 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Сень, Хорватия
18
602 м²
2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
€1,000,000
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Дом 9 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Sveti Juraj, Хорватия
9
216 м²
1
House with 4 apartments, sea view, 1st row to the sea, beach, 216 m2, Senj Not far from Senj…
€715,000
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Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sveti Juraj, Хорватия
10
5
450 м²
2
SENJ, SVETI JURAJ - Apartment house with sea view A spacious apartment house is for sale in …
€1,03 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 18 спален
Prizna, Хорватия
18
9
450 м²
€850,000
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Дом 3 комнаты
Prizna, Хорватия
3
222 м²
Признана, частный дом Продается отдельно стоящий дом в 3 этажа, 222 м2 (площадь каждого эта…
€350,000
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Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение
Matesici, Хорватия
4
150 м²
1
Дом 150м2 на большом участке 1000м2, Криви Пут возле Сень Дом с полезной площадью около 150 …
€280,000
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Дом 1 комната
Сень, Хорватия
1
656 м²
Сень, центр, коммерческое здание с планировкой 656 м2Он находится в зоне М2, поэтому есть во…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Stinica, Хорватия
3
232 м²
Впечатляющий и изолированный дом с бассейном Jablanac, 237 м2 Просторный недавно построенный…
€730,000
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Параметры недвижимости в Grad Senj, Хорватия
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