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Квартиры с видом на море в Хорватии

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65 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Наше агентство с гордостью предлагает полностью меблированную квартиру, расположенную на ост…
$225,645
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 2 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
В нашем предложении находится высококачественная квартира, идеально подходящая для туристиче…
$394,878
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 спальни в Opcina Marina, Хорватия
Квартира 2 спальни
Opcina Marina, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новая квартира в исключительном месте, 100 м от моря, сад, S1 Мы продаем новую квартиру S…
$259,622
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Nekretnine Larus
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English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S1 на первом этаже нового дома с собственным бассейном, в 250 метрах от мор…
$351,271
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Nekretnine Larus
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English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$482,609
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Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Seget Donji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Продается квартира S3 на первом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет Доньи…
$336,896
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Nekretnine Larus
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$366,191
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Nekretnine Larus
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Квартира 4 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Уникальная недвижимость для самых взыскательных покупателей. Здание архитектурно привлекает …
$1,08 млн
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STAN GRAD
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Duplex for sale in Kempinski golf residence on the 2nd floor with a beautiful sea view. The …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Radici, Хорватия
Квартира 1 спальня
Radici, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Среди широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, мы представляем дост…
$158,460
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Продаем квартиру S4 на первом этаже нового дома в Округе Горни, в отличном месте в 150 метра…
$282,490
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Nekretnine Larus
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Среди широкого выбора недвижимости на северной Адриатике, предлагаемого агентством Stan Grad…
$1,06 млн
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STAN GRAD
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
SKIPER FAMILY Skipper FAMILY apartments for sale on the 2nd floor and attic of the Yellow Sk…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Продается квартира S5 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$216,829
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Nekretnine Larus
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Квартира 4 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/3
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В Г,СУКОШАН, ХОРВАТИЯ. Роскошные апартаменты в новостройке…
$474,036
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эксклюзивная распродажа !!!!! Элитная недвижимость Фаркаш на продажу в Резиденс Скипер, Црве…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Farkaš Umag продает красивую квартиру в Црвени Врх! Эксклюзивная прод…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Город Пула, Хорватия
Квартира 6 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
pula 80m2
$377,599
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Квартира в новом доме S1, первый этаж, Округ Горни, 200 м от моря и пляжа Продается кварт…
$269,980
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Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Роскошные апартаменты S1 на первом этаже, частный бассейн Продаем роскошную квартиру S1 н…
$495,892
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Агентство
Nekretnine Larus
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521,872
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Агентство
Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
Продаем квартиру на первом этаже дома с гаражом и парковочным местом, в 300 метрах от моря и…
$344,435
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Агентство
Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Уникальная недвижимость для самых взыскательных покупателей. Архитектурно поразительное здан…
$3,40 млн
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Агентство
STAN GRAD
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Квартира в Opcina Dezanovac, Хорватия
Квартира
Opcina Dezanovac, Хорватия
Площадь 100 м²
Эта квартира площадью 100 м2 с террасой в районе Задара представляет собой идеальное сочетан…
$360,893
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Hayat
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Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Эксклюзивная продажа !!!! Квартира в резиденции Skiper, классифицируется с 4 звездами. Кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Из предложения нашего агентства превосходной недвижимости в северной Адриатике выделяется со…
$677,269
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STAN GRAD
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Роскошная квартира на первом этаже S2, 200 м от моря Продаем роскошную квартиру S2 на пер…
$396,714
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Агентство
Nekretnine Larus
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Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
В обширном предложении агентства Stan Grad Immobilien выделяется особенно привлекательная кв…
$209,873
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STAN GRAD
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Типы недвижимости в Хорватии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Хорватии

с гаражом
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