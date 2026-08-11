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Дома в Шибенике, Хорватия

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виллы
11
41 объект найдено
Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Испытайте высший уровень роскошной жизни на побережье в Севиде с этой необыкновенной дизайне…
$3,75 млн
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Дом 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Расположение: Šibenik Построено: 2021 Центр города: 10 км Море: 0,1 км Расстояние до аэропор…
$1,47 млн
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Великолепная роскошная вилла с бассейном в 40 м от моря в районе Ражань недалеко от Рогозниц…
$1,43 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 11 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 11 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 470 м²
Расположение: Šibenik Построено: 2002 Ремонт: 2020 Центр города: 7 км Расстояние до аэропорт…
$1,88 млн
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Дом 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Расположение: Šibenik Построено: 2021 Отремонтировано: 2023 Центр Шибеник: 35 км Море: 8 км …
$823,654
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Скидка! Старая цена 1 590 000 евро, новая цена 1 250 000 евро!Продается красивая каменная ср…
$1,43 млн
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Дом 6 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 6 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Расположение: Sibenik Центр города: 11 км Расстояние до моря: 11 км Расстояние до аэропор…
$2,35 млн
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Уютная вилла в малоэтажном курорте Севид между Трогиром и Рогозницей, на краю сказочных зали…
$719,956
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Замечательная каменная вилла с прекрасным видом на море и бассейном на острове Муртер (на са…
$980,709
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Дом 12 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 12 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 330 м²
Расположение: Sibenik Построено: 2020 Море: 150 м Центр города: 4 км Аэропорт: 40 км Вн…
$1,24 млн
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Дом 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Дом 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Английский язык - это язык, который имеет огромную силу и влияние в современном мире. Происх…
$1,47 млн
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Дом 7 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 510 м²
Расположение: Sibenik Построено: 2008 Море: 10 м Центр Сибеник: 15 км Внутреннее простра…
$1,76 млн
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 006 м²
Цена скорректирована! Старая цена была 5,3 млн евро, новая цена 4,5 млн евро!Недвижимость с …
$5,19 млн
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Вилла в Zaboric, Хорватия
Вилла
Zaboric, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Очаровательная вилла среди сосен прямо на пляже, с возможностью швартовки яхты! Вилла распо…
Цена по запросу
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Две возможности - купить землю в центре Шибеника или готовую виллу с бассейном! Всего в 500 …
$749,954
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Дом 5 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 5 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Расположение: Šibenik Центр Шибеник: 14 км Аэропорт: 30 км Внутреннее пространство: 200 м…
$1,46 млн
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Вилла в Шибеник, Хорватия
Вилла
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Отличное предложение с фантастическим видом на море! Современная роскошная вилла с бассейном…
$923,020
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Дом 6 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 6 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Расположение: Šibenik Построено: 2022 Центр Шибеник: 12 км Море: 0,3 км Расстояние до аэропо…
$2,06 млн
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Дом 9 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 9 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 928 м²
Расположение: Šibenik region Построено: 1989 Ремонт: 2019 Шибеник: 25 км Расстояние до аэроп…
$3,18 млн
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Вилла в Zaboric, Хорватия
Вилла
Zaboric, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Фантастический дом на первой линии, прямо напротив чудесного пляжа! Мы предлагаем потрясающу…
$2,17 млн
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Дом 3 комнаты в Krapanj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Krapanj, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
www.biliskov.com ID: 14831Остров КрапаньКаменный дом площадью 70 м² на участке 144,54 м², по…
$101,505
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Вилла 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Шибеник – первый ряд от моря! Роскошная отдельная вилла площа…
$5,65 млн
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Дом 4 комнаты в Brodarica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Quality house under construction in Brodarica, 770 m2 A quality built Rohbau house, with a t…
$442,861
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Дом 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Two houses in an attractive location, Šibenik, 120 m2 In the heart of the city, in a quiet l…
$331,039
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Дом 4 комнаты в Каприе, Хорватия
Дом 4 комнаты
Каприе, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Остров Каприе, первый ряд от моря, дом на первом этаже 162 м2 + подсобное здание 24 м2 на уч…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Grebastica, Хорватия
Дом 7 комнат
Grebastica, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
I26155 Žaborić
$985,367
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Дом 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
House with pool and garden, Martinska – Šibenik Located in a unique location in the protecte…
$1,76 млн
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Дом 3 комнаты в Danilo Biranj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Danilo Biranj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла первоклассного строительства, 283 м2, Дубрава недалеко от Шибеника Роскошная…
$752,156
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Дом 7 комнат в Zaboric, Хорватия
Дом 7 комнат
Zaboric, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Шибеник, окрестности (ок. 20 км) - первая линия от моря, 10 м от пляжа, отдельно стоящий дом…
$842,033
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Дом 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Renovated house, Šibenik – Center On a plot of 115 m2, in the very center of the city of Šib…
$404,111
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Параметры недвижимости в Шибенике, Хорватия

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