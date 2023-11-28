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Дома в Grad Sibenik, Хорватия

виллы
11
18 объектов найдено
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€1,25 млн
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Вилла 12 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 12 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 234 м²
€990,000
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Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
ДАЧА В ОЛИВКОВОЙ РОЩЕ. ПРИГОРОД ШИБЕНИКА Продается уютная дача, расположенная в тихом мес…
€295,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 7 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 005 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€1,40 млн
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Шибеник, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Шибеник, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Дом, 3 спальни, Затон возле Шибеника Жилой дом на трех этажах ок. 35 м2, расположен в самом …
€110,000
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шибеник, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
€5,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с хранение в Danilo Biranj, Хорватия
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с хранение
Danilo Biranj, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Дом с бассейном, 107,71 м2, окрестности Шибеника В тихом месте в десяти километрах от центра…
€400,000
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Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Шибеник, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Продается дом, расположенный в тихом месте рядом с пляжем. Дом имеет четыре этажа. В цокольн…
€1,38 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Шибеник, Хорватия
Комнаты 10
Количество этажей 2
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
€1,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Шибеник, Хорватия
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Шибеник, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…
€950,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
€750,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
€995,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Шибеник, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
€1,46 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Шибеник, Хорватия
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шибеник, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
€2,95 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
€799,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Dubrava kod Sibenika, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Dubrava kod Sibenika, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла первоклассного строительства, 283 м2, Дубрава недалеко от Шибеника Роскошная…
€680,000
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Параметры недвижимости в Grad Sibenik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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