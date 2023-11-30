ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Виллы
Виллы в Хорватии
Вилла
Очистить
327 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
8
5
3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Crveni Vrh, Хорватия
300 м²
Beautiful villas for sale from 250 to 450 sqm. Villas are located within the Petram Resort …
€2,00 млн
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pobri, Хорватия
11
400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
€2,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
2
2
105 м²
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
5
3
270 м²
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 11 спален
Veprinac, Хорватия
11
10
1 009 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты
Тар, Хорватия
4
3
170 м²
www.biliskov.com ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
4
3
152 м²
www.biliskov.com ID: 13772 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,45 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
4
3
154 м²
www.biliskov.com ID: 13771 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
5
4
203 м²
www.biliskov.com ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
4
600 м²
www.biliskov.com ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
3
2
97 м²
€950,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
5
5
289 м²
€1,53 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Banjole, Хорватия
3
3
218 м²
€820,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
6
4
320 м²
€1,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Milohnici, Хорватия
3
3
170 м²
€600,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Zaton, Хорватия
6
4
235 м²
€1,000,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
5
5
349 м²
€2,65 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
6
4
540 м²
€3,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4
5
326 м²
€1,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
4
5
520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
65 м²
www.bliskov.com ID: 13717 Горня Кустосия - новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная квар…
€183,204
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
77 м²
www.bliskov.com ID: 13719 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная кварти…
€214,340
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
1
49 м²
www.bliskov.com ID: 13718 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная двухкомнатная кварти…
€141,056
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Liznjan, Хорватия
4
3
3
€465,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
4
5
520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 комнат
Opcina Vrsi, Хорватия
7
360 м²
www.biliskov.com ID: 13704 Задар, окрестности Роскошная, дизайнерски меблированная вилла …
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
4
2
170 м²
www.biliskov.com ID: 13691 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€1,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
4
2
120 м²
www.biliskov.com ID: 13689 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€870,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
3
2
148 м²
www.biliskov.com ID: 13690 Святой Петр на море Роскошная трехкомнатная квартира площадью …
€950,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
11
Параметры недвижимости в Хорватии
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL