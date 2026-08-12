Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Вилла

Виллы в Хорватии

;
Дубровник
23
Сплит
34
Grad Zadar
40
Grad Makarska
29
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
1 835 объектов найдено
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
ИСТРИЯ, МАРУЖИНИ – Роскошная дизайнерская вилла с видом на море, подогреваемым бассейном, от…
$803,310
Оставить заявку
Вилла в Icici, Хорватия
Вилла
Icici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
РИВЬЕРА ОПАТИЯ, ИЧИЧИ – Эксклюзивная современная дизайнерская вилла всего в 200 м от пляжа с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
ПОРЕЧ, ИСТРИЯ – Современная отдельно стоящая вилла с двумя квартирами и подогреваемым бассей…
$635,043
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Kosinozici, Хорватия
Вилла
Kosinozici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
ПОРЕЧ, КОСИНОЖИЧИ – Эксклюзивная дизайнерская вилла с бесконечным бассейном, террасой на кры…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в Opcina Tribunj, Хорватия
Вилла
Opcina Tribunj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Роскошные тройные виллеты или многоквартирные апартаменты на продажу в Трибунь, в фантастиче…
$664,574
Оставить заявку
Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Суперсовременная вилла с удивительной передовой архитектурой, которая оставит вас в восторге…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Премиальное инвестиционное предложение в недвижимость: 400 кв.м. роскошная вилла на просторн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 390 м²
Замечательная вилла в Цриквенице, с панорамным видом на море, всего в 600 метрах от пляжей! …
$1,89 млн
Оставить заявку
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Потрясающая новая вилла с видом на море в Марчане, недалеко от Пулы. Крница, расположенная п…
$1,93 млн
Оставить заявку
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Впечатляющая средиземноморская каменная вилла в районе Св. Ловрец, в непосредственной близос…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла в Zaboric, Хорватия
Вилла
Zaboric, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Очаровательная вилла среди сосен прямо на пляже, с возможностью швартовки яхты! Вилла распо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Роскошная вилла с бассейном в Барбане! Общая площадь 160 кв.м. Земельный участок 600 кв.м. Н…
$651,262
Оставить заявку
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 358 м²
Традиционная истрийская вилла в Барбане! Общая площадь 358 кв.м. Земельный участок 1499 кв.м…
$1,02 млн
Оставить заявку
Вилла в Karigador, Хорватия
Вилла
Karigador, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Эта недавно построенная роскошная вилла на продажу предлагает потрясающий панорамный вид нед…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Opcina Primosten, Хорватия
Вилла
Opcina Primosten, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Продается потрясающая средиземноморская вилла, расположенная в спокойном и востребованном ра…
$892,047
Оставить заявку
Вилла в Город Пула, Хорватия
Вилла
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 115 м²
Вилла современной концепции с бассейном в Сисане недалеко от Лижнян, всего в 2 км от моря! О…
$725,800
Оставить заявку
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Удивительная вилла с видом на море в пригороде Ровиня, ок. 7 км от моря. 390 м2 жилой площад…
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Привлекательная вилла в современном стиле в Вишняне, Пореч, в новом комплексе из четырех рос…
$931,190
Оставить заявку
Вилла в Veprinac, Хорватия
Вилла
Veprinac, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Роскошная вилла для отдыха с подогреваемым бассейном и панорамным видом на море Кварнер – Ую…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Opcina Privlaka, Хорватия
Вилла
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Продается роскошная двухквартирная вилла в Привлаке, в 100 метрах от моря! Представьте себе:…
$767,961
Оставить заявку
Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Продается потрясающая каменная вилла с бассейном, занимающая три уровня, расположенная в пер…
$4,57 млн
Оставить заявку
Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Добро пожаловать в оазис роскоши и релаксации, добро пожаловать в эту прекрасную двухквартир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
ОПАТИЯ – Потрясающая вилла всего в 150 м от моря! 500 м² жилой площади + 900 м² ландшафтного…
$3,41 млн
Оставить заявку
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Откройте для себя исключительную роскошную виллу с бассейном, выставленную на продажу недале…
$922,544
Оставить заявку
Вилла в Lumbarda, Хорватия
Вилла
Lumbarda, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Романтическая вилла на первой линии на продажу на острове Корчула – окруженная соснами, всег…
$1,76 млн
Оставить заявку
Вилла в Хорватия
Вилла
Хорватия
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Описание объекта: В нескольких минутах ходьбы от одного из самых красивых пляжей Шибеникской…
$565,156
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Slano, Хорватия
Вилла
Slano, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Потрясающая современная вилла, расположенная в исключительном месте в очаровательном городке…
$1,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Город Ровинь, Хорватия
Вилла
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Наслаждайтесь исключительным дизайном и современным роскошью этой прекрасной виллы в Бале, И…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Красивая, довольно изолированная вилла на склоне холма в Есенице с захватывающим видом на мо…
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Пореч, Хорватия
Вилла
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Недалеко от живописной Вижинады продается необычный дом с бассейном. Микролокация предлагает…
$1,60 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хорватии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти