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Виллы в Хорватии

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327 объектов найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Crveni Vrh, Хорватия
Площадь 300 м²
Beautiful villas for sale from 250 to 450 sqm. Villas are located within the Petram Resort …
€2,00 млн
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Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pobri, Хорватия
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pobri, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
€2,20 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€1,30 млн
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Вилла 5 спален в Prapatnica, Хорватия
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€1,20 млн
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Вилла 11 спален в Veprinac, Хорватия
Вилла 11 спален
Veprinac, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 009 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Тар, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Grad Porec, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
www.biliskov.com  ID: 13772 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Grad Porec, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
www.biliskov.com  ID: 13771 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
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Вилла 5 комнат в Frata, Хорватия
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
www.biliskov.com  ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€950,000
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Вилла 5 спален в Задарская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
€1,53 млн
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Вилла 3 спальни в Banjole, Хорватия
Вилла 3 спальни
Banjole, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
€820,000
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Вилла 6 спален в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни в Milohnici, Хорватия
Вилла 3 спальни
Milohnici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€600,000
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Вилла 6 спален в Zaton, Хорватия
Вилла 6 спален
Zaton, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
€1,000,000
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Вилла 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
€2,65 млн
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Вилла 6 спален в Kotor, Хорватия
Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
€3,75 млн
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Вилла 4 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
€1,70 млн
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Вилла 4 комнаты в celina, Хорватия
Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
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Вилла 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
www.bliskov.com  ID: 13717 Горня Кустосия - новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная квар…
€183,204
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Вилла 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
www.bliskov.com  ID: 13719 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная кварти…
€214,340
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Вилла 2 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
www.bliskov.com  ID: 13718 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная двухкомнатная кварти…
€141,056
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Вилла 4 спальни в Liznjan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Liznjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€465,000
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Вилла 4 комнаты в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
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Вилла 7 комнат в Opcina Vrsi, Хорватия
Вилла 7 комнат
Opcina Vrsi, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 360 м²
www.biliskov.com  ID: 13704 Задар, окрестности Роскошная, дизайнерски меблированная вилла …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13691 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€1,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
www.biliskov.com  ID: 13689 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€870,000
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Вилла 3 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
www.biliskov.com  ID: 13690 Святой Петр на море Роскошная трехкомнатная квартира площадью …
€950,000
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Параметры недвижимости в Хорватии

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