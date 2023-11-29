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виллы
17
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19 объектов найдено
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Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
29
20
950 м²
€2,70 млн
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Вилла 6 спален
Дубровник, Хорватия
6
6
430 м²
€3,20 млн
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Вилла 8 спален
Trsteno, Хорватия
8
8
608 м²
€5,00 млн
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Вилла 4 спальни
Zaton, Хорватия
4
4
210 м²
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни
Trsteno, Хорватия
4
5
365 м²
Цена по запросу
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Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
7
10
500 м²
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты
Nova Mokosica, Хорватия
4
2
107 м²
Дубровник, Груж, особняк (цокольный этаж) 107м2 с отдельной квартирой 25м2, на участке 515м2…
€560,000
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Trsteno, Хорватия
10
10
4
Продается исключительная, недавно построенная роскошная вилла, расположенная в непосредствен…
€7,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубровник, Хорватия
8
7
2
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
€2,00 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 8 комнат
Kolocep, Хорватия
8
8
726 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 726 м2, постро…
€5,00 млн
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Вилла 4 комнаты
Kolocep, Хорватия
4
4
309 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 309 м2, постро…
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
4
3
200 м²
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
€1,50 млн
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Вилла 2 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
2
2
60 м²
Расположение: Затон (одно из самых престижных мест в Дубровнике) 8 км от старого города Дубр…
€1,000,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Sipanska Luka, Хорватия
4
4
500 м²
Особняк Федерико Главича с 1897 года. Внутреннее пространство около 500м2 Вне пространства 1…
€990,000
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Вилла 5 спален с Spalni
Дубровник, Хорватия
5
3
300 м²
Дом расположен прямо на море, всего в нескольких метрах от моря и в нескольких минутах езды …
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
3
2
162 м²
Расположение: Дубровник Внутреннее пространство: 162м2 Размер участка: 1240м2 Спальни: 3 Ван…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
3
5
394 м²
Расположение: Дубровник Построен: 2020 Интерьер: 394м2 Размер участка: 426м2 Спальня: Ванна…
€2,50 млн
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Вилла 2 комнаты с Spalni
Grad Dubrovnik, Хорватия
2
1
90 м²
Дубровник, Плоче, трехкомнатная квартира 90 м2 на 1/3 этаже, в старинной дубровницкой вилле.…
€480,000
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Дом 9 комнат под аренду
Дубровник, Хорватия
9
495 м²
Дубровник, Лапад особняк в исключительном месте Отдельный каменный дом в очень привлекатель…
€2,60 млн
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Параметры недвижимости в Grad Dubrovnik, Хорватия
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