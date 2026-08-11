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Дома в Дубровнике, Хорватия

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виллы
25
51 объект найдено
Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Уникальная каменная вилла на берегу моря на чудесном острове в непосредственной близости от …
$2,46 млн
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Дом 8 спален в Kolocep, Хорватия
Дом 8 спален
Kolocep, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 608 м²
Добро пожаловать на остров Колочеп! Расположенный всего в нескольких километрах от материка …
$5,88 млн
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Дом 6 спален в Дубровник, Хорватия
Дом 6 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Расположение: Дубровник Центр города: 19 км Море: 1,4 км Расстояние до аэропорта: 34 км Вну…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Дубровник, Хорватия
Дом 4 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Где купить роскошный дом в Дубровнике? Взгляните на эту потрясающую недвижимость, которая ст…
$2,12 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Продается потрясающая каменная вилла с бассейном, занимающая три уровня, расположенная в пер…
$4,57 млн
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Дом 5 спален в Дубровник, Хорватия
Дом 5 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Расположение: Дубровник Построено: 2024 Центр города: 27 км Море: 1,1 км Расстояние до аэроп…
$1,00 млн
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Дом 4 спальни в Kolocep, Хорватия
Дом 4 спальни
Kolocep, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Если Дубровник следующий в вашем списке, то добро пожаловать на эту потрясающую, современную…
Цена по запросу
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 750 м²
Эта абсолютно уникальная вилла на первой линии, выставленная на продажу в Южной Далмации, пр…
$16,01 млн
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Дом 2 спальни в Дубровник, Хорватия
Дом 2 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Расположение: Дубровник Построено: 19 век Аэропорт: 27 км Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 2…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Дубровник, Хорватия
Дом 5 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Расположение: Дубровник Построено: 2014 Центр Дубровника: 13 км Море: 0,3 км Расстояние до а…
$2,59 млн
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Дом 2 спальни в Дубровник, Хорватия
Дом 2 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Расположенное в городе Затон, деревне на юге Хорватии, административно расположенное в город…
$1,18 млн
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Дом 29 спален в Дубровник, Хорватия
Дом 29 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
Расположение: Дубровник Море: 200 м Центр Дубровника: 12 км Расстояние до аэропорта: 35 к…
$3,18 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Изысканная каменная вилла на продажу в Дубровнике – Прибрежный роскошный курорт с захватываю…
$2,06 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 25
Площадь 5 000 м²
 Эксклюзивная прибрежная резиденция шейха беспримерной роскоши на Адриатике – предлагае…
Цена по запросу
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Совершенно новая современная вилла на первой линии к морю на продажу рядом с Дубровником – и…
$2,05 млн
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Дом 8 спален в Дубровник, Хорватия
Дом 8 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Расположение: Dubrovnik Old Town Полы: 5 Море: 100 м Расстояние до аэропорта: 25 км Внут…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Дубровник, Хорватия
Дом 3 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Расположение: Sipanska Luka Построено: 1800 Море: 10 м Центр Сипанска Лука Расстояние до…
$1,02 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 050 м²
Расположенный всего в 300 метрах от красивого пляжа, этот эксклюзивный комплекс недвижимости…
$3,37 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Прекрасная вилла с бассейном в Дубровнике всего в 200 метрах от моря на тихой улице!Это очар…
$2,14 млн
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Дом 4 спальни в Дубровник, Хорватия
Дом 4 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Расположение: Дубровник Построено: 2014 Центр Дубровника: 15 км Расстояние до аэропорта: 37 …
Цена по запросу
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Прекрасная уединенная вилла на романтическом острове напротив Дубровника, на первой линии мо…
$2,86 млн
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Дом 4 спальни в Дубровник, Хорватия
Дом 4 спальни
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
Внутри помещения: 110 м2 Море: 3 км Вид на церковь Святого Блеза и собор 30 метров от Орландо
$941,319
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 9
Площадь 356 м²
В спокойных объятиях Дубровницкой бухты роскошная каменная вилла «Риека Дубровачка» украшает…
$2,86 млн
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Дом 30 спален в Дубровник, Хорватия
Дом 30 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 5 000 м²
Расположение: Дубровник Старый город Дубровника: 9 км Построено: 1965 Внутреннее простран…
$3,41 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Лучшая вилла первой линии в Дубровнике на продажу в 2025 году!Недвижимость имеет прямой дост…
$4,57 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Удивительная современная вилла в тихом месте в регионе Дубровник, всего в 650 метрах от моря…
$2,68 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Потрясающая вилла КЛАССА ЛЮКС с видом на море и бассейном под Дубровником всего в 200 метрах…
$3,46 млн
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Дом 8 спален в Zaton, Хорватия
Дом 8 спален
Zaton, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 750 м²
Расположение: Zaton Построено: 2008 Ремонт: 2022 Центр Задара: 13 км Море: 1 км Расстояние д…
$2,00 млн
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Вилла в Дубровник, Хорватия
Вилла
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Новая ультрасовременная вилла с бассейном на одном из Элафитских островов недалеко от Дубров…
$3,98 млн
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Дом в Дубровник, Хорватия
Дом
Дубровник, Хорватия
Добро пожаловать в город Дубровник и его удивительную природу! Самое известное место на Адри…
$560,900
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Параметры недвижимости в Дубровнике, Хорватия

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