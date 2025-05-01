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Дома в Задаре, Хорватия

виллы
7
30 объектов найдено
Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Расположенный в живописном Задарском регионе, этот эксклюзивный дом на набережной предлагает…
$1,19 млн
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Вилла 7 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 7 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13469 Задар, Дикло Отдельная вилла площадью 600м2, построенная в 200…
$1,42 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла для отдыха с бассейном в Дебеляке, недалеко от Сукошана и Задара, ок. 3 км от моря. Пр…
$587,100
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Дом 10 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 10 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
Расположение: Zadar Построено: 2005 Центр Задара: 1 км Море: 50 м Внутреннее пространств…
$2,10 млн
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Дом 1 комната в Grad Zadar, Хорватия
Дом 1 комната
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Дом и оливковая роща в Повля - площадь дома около 104м2 - цокольный этаж около 45м2 - 1-й эт…
$626,047
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Дом 6 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 6 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Exclusive and detached villa in Zadar In an intimate and elevated location on the city’s edg…
$2,88 млн
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Дом 11 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 11 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 750 м²
Отель I Ресторан Расположение: Zadar Построено: 1993 Центр города: 2,7 км Море: 1,5 км Расст…
$3,75 млн
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Дом 8 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 8 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Если вы находитесь в поиске удивительных видов на закат и дегустации местной кухни в окружен…
$2,27 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Роскошная вилла в Дикло, Задар, с прекрасным видом на море, ок. 500-600 метров от моря, на в…
$3,19 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 6 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 6 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Если Задар - ваш следующий пункт назначения, то у нас есть идеальный дом для вас! Позвольте …
$1,31 млн
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Дом 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Английский язык - это увлекательная и уникальная форма общения, которая имеет богатую истори…
$647,084
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Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Посмотрите на это увлекательное современное архитектурное сооружение, расположенное в Задаре…
$1,42 млн
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Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Расположение: Zadar Построено: 2019 Центр города: 4,8 км Море: 0,55 км Расстояние до аэропор…
$3,18 млн
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Вилла 16 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 16 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла на самом берегу адриатического моря. Вилла имеет красивый и просторный двор …
$2,02 млн
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Дом 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Расположение: Zadar Построено: 2011 Центр города: 7 км Расстояние до аэропорта: 18 км Внутре…
$2,84 млн
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Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 545 м²
Если вы находитесь в поиске удивительного сервиса от ведущей компании по недвижимости в Хорв…
$1,76 млн
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Дом 8 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 8 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 580 м²
Расположение: Zadar Построено: 2000 Ремонт: 2024 Центр города: 3,8 км Море: 0,2 км Расстояни…
$2,84 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Сверкающая шампанским роскошная вилла для отдыха в районе Задара! Общая площадь этой удивите…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 9 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 9 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
ДОМ, ВТОРАЯ ЛИНИЯ ОТ МОРЯ. Только 40 метров и вы уже на пляже с кристально чистой водой! Д…
$468,382
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Дом 9 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 9 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
House with three furnished apartments, 305 m2, Višnjik, Zadar A house with three furnished a…
$719,650
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Дом 3 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 3 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Задар - одно из самых доминирующих мест на побережье Адриатического моря, которое обязательн…
$1,25 млн
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Дом 18 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 18 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 920 м²
Расположение: Zadar Построено: 2018, 2013 Центр города: 3 км Море: 2,9 км Расстояние до аэро…
$2,67 млн
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Дом 6 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 6 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 365 м²
Красивая вилла New Sea View недалеко от Задара - это роскошное убежище, расположенное всего …
$1,48 млн
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Вилла 12 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 12 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
$1,86 млн
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Дом 7 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 7 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Spacious family house 342 m2 with a garden of approx. 600 m2, Zadar, Plovanija, suitable for…
$719,650
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Дом в Grad Zadar, Хорватия
Дом
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 504 м²
Количество этажей 2
Roh-bau house in Diklo with 6 residential units and sea view In the prestigious Diklo neighb…
$1,20 млн
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В БИБИНЬЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вашему вниманию уникаль…
$646,411
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Дом 30 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 30 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 800 м²
Расположение: Zadar Построено: 2006 Центр города: 15 км Море: o.5 км Расстояние до аэропорта…
$3,97 млн
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Дом 11 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 11 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 689 м²
Количество этажей 3
Investment opportunity in Zadar, 6 apartments – 2 apartments with a pool, new construction a…
$1,99 млн
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Дом 4 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 4 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Английский язык является увлекательным языком, который имеет богатую историю и на котором го…
$2,55 млн
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Параметры недвижимости в Задаре, Хорватия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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