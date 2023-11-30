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Дома в Town of Rab, Хорватия

8 объектов найдено
Дом 11 спален с мебелью, с видом на море, с парковка в Барбат, Хорватия
Дом 11 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Барбат, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
RAB ISLAND, BARBAT - Villa with 5 apartments 250 m from the sea Opportunity for tourist ren…
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 11 спален с мебелью, с кондиционером в Kampor, Хорватия
Дом 11 спален с мебелью, с кондиционером
Kampor, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 380 м²
ID CODE: 7629
€840,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Supetarska Draga, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Supetarska Draga, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
RAB, SUPETARSKA DRAGA- villa and apartment house in a great location The villa is located …
€2,00 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Supetarska Draga, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Supetarska Draga, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
RAB, SUPETARSKA DRAGA- luxury villa with sea view It is located in a cul-de-sac at the top …
€1,20 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Раб, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Раб, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 353 м²
RAB - Luxury house with 4 apartments near the sea Barbat is the first place on the island …
€1,20 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
RAB-BARBAT ISLAND, detached apartment house in a great location We are selling this beautif…
€775,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document в Supetarska Draga, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document
Supetarska Draga, Хорватия
Площадь 418 м²
Количество этажей 1
I26187 Lopar
€500,000
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Вилла 6 спален с Spalni в Kampor, Хорватия
Вилла 6 спален с Spalni
Kampor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Town of Rab, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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