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Дома в Городе Опатии, Хорватия

виллы
120
139 объектов найдено
Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Великолепная вилла площадью 240 м² с видом на море, бассейном и благоустроенной территорией …
$1,30 млн
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Вилла в Pobri, Хорватия
Вилла
Pobri, Хорватия
Площадь 400 м²
Двухквартирная вилла в Побри, Опатия с теннисной площадкой и бассейном ! Общая площадь 400 к…
$1,42 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 756 м²
Замечательное, потрясающее предложение! Настоящая принцесса Опатии - продается вилла LUX с б…
$4,35 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
Роскошная семейная вилла, расположенная в Ловране, примерно в 3 км от моря! Общая площадь 34…
Цена по запросу
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Со скидкой! Старая цена была 2,5 млн евро, новая цена — 1,4 млн евро! Фантастическая вилла в…
$1,53 млн
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Вилла в Pobri, Хорватия
Вилла
Pobri, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Великолепная отдельная вилла с панорамным видом на море в Опатии (район Побри) снова продает…
$2,83 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Цена упала с 1 380 000 евро до 1 200 000 евро! Очень изолированная вилла с прекрасным видом …
$1,36 млн
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Вилла в Veprinac, Хорватия
Вилла
Veprinac, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 309 м²
Очаровательная современная недавно построенная отдельная вилла с панорамным видом на море в …
$1,60 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Новая средиземноморская вилла 2023 года постройки на высокой скале над морем и пляжами, перв…
$1,70 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Эксклюзивная роскошная вилла над центром Опатии с панорамным видом на море и большим садом, …
Цена по запросу
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Вилла в Pobri, Хорватия
Вилла
Pobri, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Старая цена 810 000 евро, новая цена 730 000 евро! Позвольте мне представить вам очарователь…
$826,540
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 460 м²
Величественная австро-венгерская вилла гордо возвышается на первой линии моря на Опатийской …
$9,82 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ОПАТИЯ, БРШЕЧ – Удивительная каменная вилла с бассейном и видом на море!Эта красивая каменна…
$1,36 млн
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Вилла в Icici, Хорватия
Вилла
Icici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Очаровательная каменная вилла с бассейном после полной реконструкции на Опатийской ривьере в…
$861,605
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Продаем современную городскую виллу в тихом месте над Опатией в Вепринаце. Вилла 395 кв.м. с…
$1,57 млн
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Вилла в Veprinac, Хорватия
Вилла
Veprinac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Современная стильная вилла с прекрасным видом на море в Опатии, ок. 1,5 км от моря! С одним …
$1,05 млн
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Вилла в Poljane, Хорватия
Вилла
Poljane, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Вилла над Опатией в Побри с бассейном и потрясающим видом на море!Эта вилла площадью 250 ква…
$951,087
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 615 м²
Фантастическая вилла в Опатии с захватывающим видом на море! Всего в 350 метрах от моря!Обща…
$2,04 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Удивительная вилла с бассейном и панорамным видом на море на продажу в Волоско (недалеко от …
$2,60 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Позвольте нам представить вам чрезвычайно редкую жемчужину, расположенную в самом сердце Опа…
Цена по запросу
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Вилла в Icici, Хорватия
Вилла
Icici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Роскошная семейная вилла с захватывающим видом на море в Ичичи, Поляне! Фантастическое мирн…
$1,36 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Современная вилла с бассейном и видом на море в Опатии! Общая площадь 163 кв.м. Земельный уч…
$1,19 млн
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Дом 4 спальни в Город Опатия, Хорватия
Дом 4 спальни
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
Расположение: Opatija Построено: 2019 Отремонтировано: 2023 Центр Опатия: 7 км Море: 0,75 км…
$1,53 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Вилла в королевском стиле в Опатии ок. 1 км от моря! Новое красивое современное здание площа…
Цена по запросу
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Скидка! Цена снижена с 1 050 000 евро до 800 000 евро! Великолепная вилла для инвестиций в М…
$939,764
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Вилла в Icici, Хорватия
Вилла
Icici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
ИЧИЧИ – Потрясающая вилла площадью 250 м² с видом на море, бассейном и ландшафтным садом (50…
Цена по запросу
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Вилла в Veprinac, Хорватия
Вилла
Veprinac, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 266 м²
Вилла в Вепринаце, Опатия с бассейном и прекрасным видом на море - всего в 1 км от моря! В э…
$1,19 млн
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Дом 7 спален в Город Опатия, Хорватия
Дом 7 спален
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 330 м²
Расположение: Opatija Построено: 2022 Центр Опатия: 16 км Море: 0,55 км Расстояние до аэропо…
$2,21 млн
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Вилла состоит из первого и второго этажей, чистой площадью 400 м2, и содержит 11 комнат. Обо…
$1,64 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Потрясающая вилла в Опатии, одна из лучших в регионе!! Всего 370 метров от воды! Роскошная в…
$4,87 млн
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