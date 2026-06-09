Программы иммиграции в Хорватии

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ВНЖ
ВНЖ Digital Nomad
ВНЖ Digital Nomad
Хорватия Хорватия
от
$8,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
ВНЖ Хорватии цифровой кочевник дает возможность работать удаленно и проживать в стране 18 месяцев с возможностью продления на основании договора аренды жилья еще на один год. По этому ВНЖ нельзя получить ПМЖ и в последствии, гражданство по натурализации. Но на основании этого ВНЖ можно пе…
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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