ВНЖ Хорватии цифровой кочевник дает возможность работать удаленно и проживать в стране 18 месяцев с возможностью продления на основании договора аренды жилья еще на один год. По этому ВНЖ нельзя получить ПМЖ и в последствии, гражданство по натурализации. Но на основании этого ВНЖ можно пе…