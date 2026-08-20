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Дома в Городе Водняне, Хорватия

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Воднян
6
30 объектов найдено
Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошная вилла в стадии строительства с панорамным видом в районе Воднян недалеко от Пулы! …
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Эта современная новостройка в живописной местности Галижана недалеко от Водняна предлагает у…
$752,341
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 174 м²
Светлая новая вилла в районе Водняна! Всего в двух шагах от города Воднян находится причудли…
$857,738
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Красивая роскошная вилла с оливковой рощей площадью 5800 кв.м. в районе Водняна! Эта великол…
$2,29 млн
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 242 м²
Продается просторная вилла в Гализане с видом на море вдалеке! Пляжи находятся в 4,5 км. Общ…
$1,10 млн
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Современная, высококачественная одноэтажная вилла на частном курорте в районе Воднян! Эта из…
$877,490
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TekceTekce
Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Впечатляющая строящаяся вилла в районе Воднян с видом на Адриатическое море и острова Бриони…
$1,89 млн
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Роскошная вилла в стадии строительства в новом современном комплексе в районе Воднян. Компле…
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Современная вилла с бассейном с подогревом, сауной, джакузи, роскошно обставленная в районе …
$949,230
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Современная вилла на завершающей стадии строительства, с бассейном, в окружении природы в ра…
$784,982
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Строящаяся роскошная вилла с видом на море в Водняне, с комплексом из нескольких новых совре…
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Красивая вилла с бассейном и садом в Водняне – в 3,500 метрах от моряРасположенная в спокойн…
$908,596
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Дом 3 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Расположение: Vodnjan Центр: 8 км Море: 7 км Аэропорт: 45 км Внутреннее пространство: 21…
$1,02 млн
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Современная роскошная вилла в Водняне — это премиальная возможность приобрести недвижимость …
$960,682
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Впечатляющая недавно построенная роскошная вилла в районе Воднян! Вилла расположена прибл. 1…
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Вилла с бассейном в Водняне! Общая площадь 160 кв.м. Земельный участок 649 кв.м. Эта вилла, …
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Роскошная вилла с подогреваемым бассейном на продажу недалеко от Водняна! Расположенная неда…
$771,964
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Позвольте представить вам самую современную виллу, расположенную в тихом жилом квартале Гали…
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Современная семейная вилла 240 м2 на 1553 кв.м. земли в районе Водняна, известного своими ол…
$594,134
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Впечатляющая вилла с бассейном в районе Водняна! Общая площадь 250 кв.м. Земельный участок 1…
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Каменная вилла с видом на море! Благодаря богатой истории, следы которой можно найти с древн…
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Это впечатляющее предложение недвижимости включает в себя необычайно светлую, ультра-роскошн…
Цена по запросу
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Вилла в Galizana, Хорватия
Вилла
Galizana, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Поиск идеальной недвижимости в Хорватии на продажу означает нахождение объекта, который соче…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Воднян, Хорватия
Дом 5 комнат
Воднян, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Istria, two modern detached villas for sale in a set, each on its own plot – separate plots.…
$1,61 млн
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Дом 3 комнаты в Peroj, Хорватия
Дом 3 комнаты
Peroj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Istria, Barbariga, in a quiet part of the tourist resort, only 1.5 km from the beach, is thi…
$497,112
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Дом 2 комнаты в Peroj, Хорватия
Дом 2 комнаты
Peroj, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
House for sale in Peroj! This detached single-story house of 70 m2 is located in a quiet, de…
$308,896
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Дом 3 комнаты в Воднян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Воднян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Istria, Vodnjan, in an excellent location, only 900 m from the center of Vodnjan, a detached…
$548,041
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Дом 4 комнаты в Divsici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Divsici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Istria, Vodnjan – surroundings, a beautiful villa of an impressive design with a net area of…
$1,02 млн
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Дом 5 комнат в Воднян, Хорватия
Дом 5 комнат
Воднян, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Istria, Vodnjan, surroundings,only 4 km from the town of Vodnjan, a partially adapted stone …
$193,752
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Дом 3 комнаты в Воднян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Воднян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Istria, surroundings – a detached villa of a modern design is for sale in a quiet part of th…
$797,151
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Типы недвижимости в Городе Водняне

виллы

Параметры недвижимости в Городе Водняне, Хорватия

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