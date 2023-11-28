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Дома в Карловац, Хорватия

1 объект найдено
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Карловац, Хорватия
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Карловац, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
I24839 Драшковичева
€190,001
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