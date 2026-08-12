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Коттеджи в Хорватии

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9 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в община Лижньян, Хорватия
Коттедж 4 спальни
община Лижньян, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
ЛизньянНовый дом в центре с двумя квартирами по 50 м2 и садом - всего в 1 км от пляжаИСТРИЯ …
$398,733
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Коттедж 3 спальни в община Светвинченат, Хорватия
Коттедж 3 спальни
община Светвинченат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
СВЕТВИНЦЕНАТКаменный дом с жилой площадью 150 м2 и бассейном, дом BBQ и садИСТРИЯ - КРОАТИЯ …
$503,832
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Коттедж 6 спален в община Светвинченат, Хорватия
Коттедж 6 спален
община Светвинченат, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
СВЕТВИНЦЕНАТДва бунгало с бассейном на 180 м2 каждый для продажи в комбинированной упаковкеИ…
$1,06 млн
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в община Марчана, Хорватия
Коттедж 3 спальни
община Марчана, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
МАРКАНА/ПУЛАНовый дом с жилой площадью 212 м2, бассейном и садом 1600 м2ИСТРИЯ - КРОАТИЯ Это…
$730,807
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Коттедж 8 спален в Город Ровинь, Хорватия
Коттедж 8 спален
Город Ровинь, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
РовиньДом с 7 квартирами и видом на море для туристической аренды - 100 м до моряИСТРИЯ - КР…
$2,47 млн
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Коттедж 2 спальни в община Светвинченат, Хорватия
Коттедж 2 спальни
община Светвинченат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
СВЕТВИНЦЕНАТВерхний каменный дом, полностью отремонтированный – небольшой анод, идеально под…
$346,078
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Коттедж 3 спальни в община Барбан, Хорватия
Коттедж 3 спальни
община Барбан, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 530 м²
БарбанОтличная вилла с красивым садом и прекрасным видом на мореИСТРИЯ - КРОАТИЯ Прекрасно п…
$611,125
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Коттедж 8 комнат в община Марчана, Хорватия
Коттедж 8 комнат
община Марчана, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Marcana – Krnica Steinhausmit138m2 &
$390,465
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Коттедж 4 спальни в община Марчана, Хорватия
Коттедж 4 спальни
община Марчана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 400 м²
Маркана - Крница Дом с 2 квартирами и видом на море - и всего в 1,5 км от пляжаИСТРИЯ - КРОА…
$545,884
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