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Коттеджи в Хорватии

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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Воднян, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Воднян, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
€150,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€275,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Медулин, Хорватия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Медулин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Пула – СИСАН 2 НОВЫХ ТОП ПРАЗДНИКА ИСТРИЯ, ХОРВАТИЯ   Два отличных новых дома для отдыха…
€520,000
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Коттедж 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Nova Vas, Хорватия
Коттедж 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Дом на первом этаже общей площадью 225 м2 и просторный сад 1100 м2 состоит из прихожей, кухн…
€520,000
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Параметры недвижимости в Хорватии

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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