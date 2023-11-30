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Продажа офисных помещений в Хорватии

Загреб
6
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14 объектов найдено
Офис 2 комнаты в Самобор, Хорватия
Офис 2 комнаты
Самобор, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 93 м²
www.biliskov.com  ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
€219,999
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ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 192 м²
Коммерческое помещение в первом ряду у моря! Это уникальное офисное помещение идеально по…
€1,50 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Офис 1 комната в Загреб, Хорватия
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
www.biliskov.com  ID: 13672 Дони Град, Юришичева Коммерческое помещение 49,30 м2 на 1 этаж…
€98,000
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Офис 9 комнат в Город Загреб, Хорватия
Офис 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 213 м²
www.biliskov.com ID: 13447 Загреб, Радничка Честа Коммерческое помещение, офис по адресу 7…
€2,70 млн
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Офис 5 комнат в Копривница, Хорватия
Офис 5 комнат
Копривница, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 128 м²
www.biliskov.com  ID: 13298 Копривница, центр Офисное помещение площадью 128,00 м2 на перв…
€350,000
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Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Opcina Tuhelj, Хорватия
Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Tuhelj, Хорватия
Количество этажей 3
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…
€1,35 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
€2,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Офис 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Кнежия, недалеко от улицы Савской и проспекта Загребачка Двухэтажное уличное четырехкомнатн…
€135,000
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Офис 10 комнат в Загреб, Хорватия
Офис 10 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 440 м²
Donji grad, Gundulićeva  Двор офисных помещений 440 м2, построен в 2013 году в центре город…
€2,03 млн
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Офис 3 комнаты в Grad Hvar, Хорватия
Офис 3 комнаты
Grad Hvar, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Сплит, Добри, офисные помещения в подвале офисного здания, 96 м2 с общей частью, в настоящее…
€160,000
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Офис 1 комната с Spalni в Солин, Хорватия
Офис 1 комната с Spalni
Солин, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
€130,000
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Офис 3 комнаты с Spalni в Загреб, Хорватия
Офис 3 комнаты с Spalni
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Нижний город, Европейская площадь Офис с тремя спальнями 88,87 м2 на 2 этаже здания 1905 г…
€450,000
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Офис 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Rudeš Бизнес и офисные помещения 86,85 м2 на первом этаже. Пространство состоит из четыре …
€182,400
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Офис 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Пантовчак, недалеко от Виноградской больницы Красивое, комфортное, современное, коммерческо…
€319,000
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Типы недвижимости в Хорватии

коммерческая недвижимость
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