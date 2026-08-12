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Продажа офисных помещений в Хорватии

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Город Загреб
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7 объектов найдено
Офис 484 м² в Город Загреб, Хорватия
Офис 484 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 484 м²
www.biliskov.com ID: 14846Трешневка, Нова ЦестаПродажа представительского офисного помещения…
$1,67 млн
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Офис 50 м² в Трогир, Хорватия
Офис 50 м²
Трогир, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Трогир, офисное помещение 50 м2, на первом этаже жилого дома. Подходит для различных целей. …
$184,555
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Офис 29 м² в Adamovec, Хорватия
Офис 29 м²
Adamovec, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Загреб, Сесвете Превосходно расположенное офисное помещение площадью 29 м2 на 1-м этаже дел…
$97,016
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TekceTekce
Офис 110 м² в Vranjic, Хорватия
Офис 110 м²
Vranjic, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Солин, Мравинчи на продажу, офисные помещения 97 м2 и парковочное место 12,5 м2 Офисные поме…
$196,090
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Офис 93 м² в Самобор, Хорватия
Офис 93 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 93 м²
www.biliskov.com  ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
$253,762
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Офис 403 м² в Город Загреб, Хорватия
Офис 403 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 403 м²
www.biliskov.com ID 14940Рудеш, Загребачка цестаЭксклюзивное офисное помещение площадью 403 …
$922,776
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Офис 305 м² в Город Загреб, Хорватия
Офис 305 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 305 м²
ww.biliskov.com ID: 14649Трешневка, рядом с рынкомКоммерческое помещение общей площадью 305 …
$911,242
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