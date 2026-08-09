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Дома в Новиграде, Хорватия

;
виллы
29
33 объекта найдено
Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Современная каменная вилла в Бртонигла – удивительной красоты с видом на море, в 6 км от мор…
$1,26 млн
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Представляем на продажу великолепную виллу высочайшего качества в Бртонигла, расположенную в…
$1,43 млн
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Удивительная вилла с бассейном и видом на море вдали в Бртонигла, северная часть Истрии! Общ…
$638,704
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 237 м²
Скидка! Старая цена была 2,1 миллиона евро, новая цена 1,9 миллиона евро!Вилла на первой лин…
$2,17 млн
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Расположенный в привлекательном жилом районе Новиграда, недалеко от центра города и всех осн…
$1,19 млн
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Мы предлагаем эту элегантную новую виллу всего в нескольких сотнях метров от строгого центра…
Цена по запросу
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Современная рустикальная вилла с бассейном – аутентичное истрианское сокровище недалеко от В…
$957,807
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Расположенный в живописной сельской местности северо-западной Истрии, недалеко от очаровател…
$662,687
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Вилла 4 комнаты в Новиград, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Новиград, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
В тихом районе вблизи Новиграда продаётся новый проект двух современных вилл с бассейном и о…
$787,988
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Дизайнерская вилла с очень оригинальной архитектурой в районе Пазин! Мы рады представить вам…
Цена по запросу
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современная шикарная вилла с бассейном в Бртонигле, в 6 км от моря, в комплексе из нескольки…
$615,842
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Дом 7 спален в Новиград, Хорватия
Дом 7 спален
Новиград, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Местонахождение: Новиградская область Построено: 2018 Новиградский центр: 17 км Море: 11 км …
$1,53 млн
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Скидка! Старая цена была 790 000 евро, новая цена 730 000 евро!Современно спроектированная в…
$834,072
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Бртонигла - Роскошный дом с бассейном, в 7 км от моря, идеально подходит для семейной жизни …
Цена по запросу
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Необыкновенная недвижимость с видом на море в районе Антенал в Новиграде, на берегу реки и в…
Цена по запросу
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Неотразимо привлекательная вилла в Нова Вас, район Бртонигла! Общая площадь 203 кв.м. Земель…
$788,370
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
Уникальная недвижимость на первой линии всего в 10 м от моря в районе Антенал в Новиграде! О…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Buzinija, Хорватия
Дом 3 комнаты
Buzinija, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
В исключительно желанном и благоустроенном районе в Новиграде продаётся современный таунхаус…
$457,239
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Особенная вилла в районе Новиграда с далеким видом на море, в 3 км от моря, в мире виноградн…
$1,26 млн
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Роскошный дом с бассейном на продажу в Бртонигле, Истрия! Бртонигла — очаровательный городок…
Цена по запросу
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Вишнян — живописный и яркий город на западе Истрии, известный своей природной красотой, бога…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Новиград, Хорватия
Дом 5 спален
Новиград, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Расположение: Novigrad Построено: 2023 Центр города: 4 км Расстояние до аэропорта: 16 км Вну…
Цена по запросу
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Новиград – это роскошная вилла с захватывающими панорамными видами, расположенная в 1,5 км о…
Цена по запросу
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Комфортабельный дом с бассейном у моря — всего в 800 метрах от пляжа в Новиграде, Истрия! Об…
$1,01 млн
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Вилла с бассейном у моря — всего в 800 метрах от пляжа в Новиграде, Истрия! Когда-то тихая р…
$890,058
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Роскошная каменная вилла с бассейном в престижном районе Бртонигла! Общая площадь 143 кв.м. …
$771,802
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
Роскошная двухквартирная вилла в идиллическом месте в Бртонигла! Общая площадь 146 кв.м. Зем…
$657,725
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Продается современный дом с бассейном, всего в 2 км от моря! Общая площадь 175 кв.м. Земельн…
$856,923
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новый современный дом с бассейном, всего в 2 км от моря! Общая площадь виллы 140 кв.м., терр…
$856,923
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Вилла в Новиград, Хорватия
Вилла
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
В живописном истрийском городе Бртонігла, известном своими отличными винами, оливковым масло…
$743,373
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