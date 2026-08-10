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Дома в Opcina Kastelir Labinci, Хорватия

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7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Kastelir, Хорватия
Дом 4 спальни
Kastelir, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Особенности виллы: Четыре спальни с ванными комнатами и видом на море Две ванные комнаты с о…
$2,29 млн
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Дом 5 комнат в Rogovici, Хорватия
Дом 5 комнат
Rogovici, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Modern perfectionism in Istria, Rogovići (Poreč) On the outskirts of the village, with lots …
$1,32 млн
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Вилла 5 комнат в Rojci, Хорватия
Вилла 5 комнат
Rojci, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
www.biliskov.com  ID: 13304 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
$1,44 млн
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Kastelir, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastelir, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$607,827
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Дом 4 комнаты в Kastelir, Хорватия
Дом 4 комнаты
Kastelir, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$719,650
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Дом 5 комнат в Kastelir, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastelir, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 324 м²
Количество этажей 2
This imposing villa with a beautiful sea view will be located in the suburbs of Poreč on a t…
$1,38 млн
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Вилла 5 комнат в Rojci, Хорватия
Вилла 5 комнат
Rojci, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
www.biliskov.com  ID: 13305 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
$1,44 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Kastelir Labinci, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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