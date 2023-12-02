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Дома в Opcina Kanfanar, Хорватия

виллы
4
7 объектов найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Канфанар, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Канфанар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ISTRIA - KANFANAR Luxury stone villa Luxury stone villa with with an area of 200m2 built o…
€644,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Barat, Хорватия
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Barat, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, KANFANAR - Luxury house with a view of the sea This beautiful house is located nea…
€1,15 млн
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Burici, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Burici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
ISTRIA, KANFANAR - Spacious house with swimming pool In Kanfanar, you will find the peace t…
€850,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни в Putini, Хорватия
Вилла 4 спальни
Putini, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 385 м²
На западном побережье полуострова Истрия Ровинь является хорватским рыбацким портом. Историч…
€1,000,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 3 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
В Истрии ( на прекрасном хорватском побережье ) мы продаем уникальную, великолепно спроектир…
€990,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Канфанар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 297 м2 на двух этажах с кондиционерами вместимо…
€838,125
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Канфанар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…
€928,125
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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