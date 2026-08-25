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Дома в Grad Split, Хорватия

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Сплит
49
115 объектов найдено
Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этот красивый одноэтажный дом продается в спокойном районе Плани, идеально расположенном все…
$682 894
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Продается роскошная вилла с 3 апартаментами и прекрасным бассейном, расположенная в одном из…
$1,72 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Стильная вилла современного дизайна в стадии строительства всего в 30 метрах от моря в краси…
$1,73 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Элегантная и современно меблированная одноэтажная вилла с бассейном в тихом месте над главно…
$743 373
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Современная вилла с видом на море в непосредственной близости от Сплита! Эта роскошная вилла…
$1,60 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 386 м²
В желаемом месте в Каштеле Стари, с очаровательным видом на море, эта красивая вилла предлаг…
$1,06 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Привлекательный дом с футуристическим дизайном в престижном месте, всего в 300 метрах от пля…
$1,55 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошная вилла на продажу в Хорватии: Современная элегантность в Севиде, Далмация!Ищете нед…
Цена по запросу
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 150 м²
Пакетная распродажа трех роскошных 5*****-звездочных вилл в районе Трогира! Виллы оснащены б…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Удивительная дизайнерская вилла в районе Сплита, построенная в 2018-2019 годах! Вилла новая,…
$1,15 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Эта трехэтажная вилла с уникальной архитектурой находится всего в 50 метрах от моря на остро…
$1,94 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошная вилла с потрясающим видом на море - Donji Okrug, Čiovo, 2d ряд к морю!Эта исключит…
$1,54 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Совершенно новая современная вилла на острове Чиово (полуостров) с захватывающим видом на мо…
$1,43 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 930 м²
Жемчужина Сплита - 1-я линия к морю - недвижимость с эффектом WOW!Эта исключительная роскошн…
$7,52 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Со скидкой! Старая цена была 1 100 000 евро, новая цена 990 000 евро! В живописном месте Каш…
$1,13 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Расположенная в тихом и желаемом районе на острове Чиово, всего в нескольких минутах от исто…
Цена по запросу
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Редкая вилла с бассейном в отличном месте, в первой линии от моря в Каштел Штафилич, между С…
$2,54 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Скидка! Старая цена была 1,7 млн евро!Уютно расположенная в спокойной обстановке Подстраны, …
$1,77 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Суперсовременная вилла с удивительной передовой архитектурой, которая оставит вас в восторге…
$1,26 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Эта новостроенная, роскошно меблированная вилла расположена на возвышенном и спокойном месте…
$584 511
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 384 м²
Описание объекта: В престижном районе Подстрана, недалеко от Сплита, мы предлагаем исключите…
$1,92 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Строящаяся современная вилла в Сегет Враница недалеко от Трогира, всего в 250 метрах от моря…
$1,93 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Роскошная современная вилла с бассейном для продажи на Чиово, Трогир, всего в 170 метрах от …
$1,72 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Уникальный уединенный дом у моря на продажу недалеко от Трогира, Севида – первая линия к мор…
$1,27 млн
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Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Продается массивная вилла в Солине недалеко от Сплита! Вилла с прекрасным видом на море, с в…
$1,15 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Удивительная современная вилла всего в 400 метрах от моря с захватывающим видом на море! Он …
$921 866
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Новая вилла на берегу моря на Чиово, с возможностью причала!Строительство завершится в июне …
Цена по запросу
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Эта уникальная с архитектурной точки зрения трехуровневая вилла расположена во втором ряду о…
$1,96 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Расположенная в спокойном и возвышенном месте на острове Чиово, всего в 200 метрах от моря, …
Цена по запросу
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 363 м²
Роскошная вилла, расположенная всего в 50 метрах от галечного пляжа на острове Чиово (полуос…
$2,29 млн
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Типы недвижимости в Grad Split

виллы

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

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