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Дома в Grad Split, Хорватия

виллы
21
27 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Дом 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Split, Varoš, two bedroom apartment of 50m2 on the ground floor of the house with a common c…
€150,000
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Вилла 5 спален в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 285 м²
€550,000
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Дом с Ownership document в Grad Split, Хорватия
Дом с Ownership document
Grad Split, Хорватия
Площадь 75 м²
Уникальный дом/Галерея в сердце дворца Диоклетиана Мы представляем уникальную возможность: д…
€730,000
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Дом 10 спален со стеклопакетами, с видом на море, с гаражом в Grad Split, Хорватия
Дом 10 спален со стеклопакетами, с видом на море, с гаражом
Grad Split, Хорватия
Комнаты 25
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
ЖИЛОЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ПОДСТРАНЕ Продается жилой дом общей площадью 956 м2, располож…
€4,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
СТРОЯЩАЯСЯ ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается элитная вилла на этапе строительства, расп…
€1,56 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ СПЛИТА Продается прекрасная вилла, расположенная в одн…
€3,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 510 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается перкрасная новая вилла, расположенная на склон…
€1,25 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ПРИГОРОДЕ СПЛИТА Продается роскошная новая вилла, расположенн…
€1,70 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Grad Split, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продаем красивый дом с видом на море, расположенный в южной части Сплита. Дом полностью мебл…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная  всего в 10 км от Сплита.…
€620,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
€4,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная трехэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. Вилла находится на хол…
€2,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
EXCLUSIVE AGENCY SALE! For sale is an old stone house, built in the 12th century, located …
€950,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается прекрасная вилла, расположенная в тихом и спокойном месте в пригороде Сплита. Вилл…
€1,05 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается недавно построенная современная вилла, расположенная всего в нескольких минутах ез…
€2,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая вилла, расположенная на склоне холма в пригороде Сплита - Подстра…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная новая вилла, расположенная на холме в пригороде Сплита. Вилла состоит из…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается великолепная современная, вилла, расположенная в пригороде Сплита всего в 800 м от…
€2,39 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается недавно построенная вилла с бассейном, расположенная недалеко от города Сплит. Пос…
€1,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с видом на море, с подвалом, с парковка в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален с видом на море, с подвалом, с парковка
Grad Split, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
We mediate in sale of luxurious villa under construction, located close to Split. It's locat…
€1,55 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Расположение: Сплит Регион Построен: 2019 Аэропорт: 23 км Море: 5 км Центр города: 13 км Пол…
€1,10 млн
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Вилла 5 спален с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 582 м²
Расположение: Сплит Центр города: 10 км Море: 7 км Аэропорт: 20 км Интерьер: 585м2 Размер уч…
€1,80 млн
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Вилла 8 спален с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 436 м²
Расположение: Сплита Море: 5км Центр города: 15 км Внутреннее пространство: 436м2 Размер уча…
€2,39 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Расположение: Сплит Море: 6 км Центр города: 8 км Внутреннее пространство: 310м2 …
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни в Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в Сплите, вид на море
€750,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Grad Split, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Grad Split, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Расположение: SplitBeach: 3kmСупермаркет: 2kmAirport: 30kmSplit центр: 15km Спальни: 3Ван…
€750,000
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Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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