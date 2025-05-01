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Дома в Opcina Seget, Хорватия

14 объектов найдено
Дом 6 комнат в Seget Donji, Хорватия
Дом 6 комнат
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 567 м²
Количество этажей 3
Luxury modern villa under construction, Seget Donji An attractive villa under construction i…
$1,54 млн
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Дом 5 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 5 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Расположенный в непосредственной близости от Трогира, Сегет Враница, этот двухквартирный дом…
$413,233
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Дом 8 комнат в Seget Donji, Хорватия
Дом 8 комнат
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 427 м²
Seget, Seget Donji Красивый дом с 3 современными апартаментами в Seget Donji с видом на мор…
$1,36 млн
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Дом 19 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 19 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 19
Площадь 1 144 м²
Количество этажей 5
An 18-room family-run hotel, well-established and lucrative business, Trogir, Seget Vranjica…
$3,10 млн
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Дом 4 комнаты в Opcina Marina, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Marina, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Сегет, Сегет Враница, строящаяся вилла площадью 192 м2 на трех этажах на участке 537 м2. По…
$1,08 млн
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Дом 21 комната в Seget Donji, Хорватия
Дом 21 комната
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 21
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 888 м²
Сегет, Сегет Доньи, отдельно стоящий дом с квартирами 887,6м2 на 4 этажах и двумя земельными…
$2,38 млн
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Дом в Seget Vranjica, Хорватия
Дом
Seget Vranjica, Хорватия
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Renovated house first row to the sea, Seget Vranjica, Trogir The house is located in the fir…
$1,65 млн
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Дом 4 комнаты в Seget Donji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Seget Donji Очаровательный семейный дом с 2 квартирами в Seget Donji, недалеко от моря и на…
$622,679
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Дом 13 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 13 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 13
Площадь 873 м²
Количество этажей 3
Бизнес-апартаменты с видом на море, Сегет Враница недалеко от Трогира Расположенный в привле…
$1,61 млн
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Дом 6 комнат в Seget Donji, Хорватия
Дом 6 комнат
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 345 м²
Сегет, Сегет Врањица, семейный дом с 6 квартирами. Площадь недвижимости: 345 м2 Площадь уч…
$1,36 млн
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Дом 6 комнат в Seget Donji, Хорватия
Дом 6 комнат
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 207 м²
Сегет Донжи, каменный дом в старом городе, 60 м от моря. Площадь 69 м2, 4 этажа; цокольный…
$169,822
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Дом 4 комнаты в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Сегет, Сегет Враница, строящаяся вилла площадью 225 м2 на трех этажах на участке 512 м2. По…
$1,19 млн
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Дом 6 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 6 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Сегет Врањица, отдельная вилла ок. 312 м2 (включая вспомогательные постройки) на участке 704…
$883,072
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Дом 4 комнаты в Seget Donji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Каменный дом в старом городе, в 100 метрах от моря, Сегет Донджи Традиционно украшенный каме…
$442,445
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Параметры недвижимости в Opcina Seget, Хорватия

с террасой
Недорогая
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