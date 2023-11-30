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Дома в Воднян, Хорватия

виллы
3
13 объектов найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Воднян, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Воднян, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
€150,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Воднян, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
ISTRIA, VODNJAN - Attractive one-story house with swimming pool and jacuzzi Numerous editi…
€395,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
ISTRIA, VODNJAN - Modern villa 195m2, heated pool, sauna, jacuzzi, luxuriously furnished We…
€830,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
ISTRIA, VODNJAN - Family house 240 m2, tavern, 1100m2 agricultural land We offer a modern f…
€520,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful villa in a quiet location with a pool and garden! Numerous edi…
€615,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Воднян, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
ISTRA, VODNJAN - Modern and high-quality one-story house located in a secluded area in a sma…
€770,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful villa in a quiet location with a pool and garden! Numerous edi…
€615,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Воднян, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Воднян, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, VODNJAN - Beautiful luxury villa with olive grove Thanks to the rich history whose…
€2,00 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 8 спален с мебелью, с видом на море, с парковка в Воднян, Хорватия
Дом 8 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Воднян, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 537 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, VODNJAN Magic villa with a view of the Brijuni Islands! Thanks to its rich history…
€730,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Воднян, Хорватия
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Воднян, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, VODNJAN - a town in the southern part of Istria, about ten kilometers north of Pula,…
€985,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Вилла 3 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 3 спальни
Воднян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Прекрасный коттеджный дом в Водняне ждет своего нового владельца, чтобы испытать все преимущ…
€600,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с видеонаблюдением
Воднян, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается строящаяся вилла в окружении зелени, расположенная в очаровательном месте в глубин…
Цена по запросу
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Воднян, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Villa under construction for sale, surrounded by nature in a small town in the hinterland of…
Цена по запросу
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Realting.com
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