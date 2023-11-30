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Дома в Grad Zapresic, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Grad Zapresic, Хорватия
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
I26834 Matije Gupca
€175,000
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Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Запрешич, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
I23599 Павла Лончара
€359,000
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Параметры недвижимости в Grad Zapresic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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