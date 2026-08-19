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Дома в Корчуле, Хорватия

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14 объектов найдено
Вилла в Zrnovo, Хорватия
Вилла
Zrnovo, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже уникальную роскошную виллу на первой линии от моря, р…
$1,37 млн
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Nils Ott Real Estates
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Дом 8 комнат в Cara, Хорватия
Дом 8 комнат
Cara, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 396 м²
Корчула, южная сторона, дом в первом ряду у моря площадью 172м2 на участке 224м2. Общая жила…
$599,805
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Дом 3 спальни в Zrnovo, Хорватия
Дом 3 спальни
Zrnovo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
$2,00 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 1 комната в Racisce, Хорватия
Дом 1 комната
Racisce, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
$173,021
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Дом 4 комнаты в Zrnovo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Zrnovo, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Корчула, Жрновска Баня, вилла с жилой площадью 280 м² и бассейном в первом ряду у моря, на у…
$1,44 млн
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Дом в Корчула, Хорватия
Дом
Корчула, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Традиционный каменный дом, 90 м², город Корчула Этот каменный дом расположен в одном из самы…
$276,788
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Racisce, Хорватия
Дом 3 комнаты
Racisce, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Корчула, Рачишче, продаем автохтонный каменный дом в 100 м от моря и в 150 м от пляжа. План …
$144,184
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Дом 11 комнат в Zrnovo, Хорватия
Дом 11 комнат
Zrnovo, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
House with Commercial Space, 480 sqm, Žrnovska Banja Located in the village of Žrnovska Banj…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Корчула, Хорватия
Дом 4 комнаты
Корчула, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Корчула, недалеко от Вела Лука, особняк во втором ряду от моря, 30м от моря, 143м2 с подсоб…
$576,735
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Дом в Cara, Хорватия
Дом
Cara, Хорватия
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Unique Opportunity to Create a Home in the Heart of Korčula In the heart of the charming vil…
$132,858
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Дом 3 спальни в Zrnovo, Хорватия
Дом 3 спальни
Zrnovo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
$1,94 млн
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Дом 4 комнаты в Racisce, Хорватия
Дом 4 комнаты
Racisce, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Корчула, Рачишче, отдельно стоящий дом в центре, расположенный в 25 м2 от моря. Общая жилая …
$635,223
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Дом 4 комнаты в Cara, Хорватия
Дом 4 комнаты
Cara, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Корчула - Кара. Частный дом с видом на открытое море и виноградники Посипа. Дом построен в …
$114,194
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Дом 5 комнат в Корчула, Хорватия
Дом 5 комнат
Корчула, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Корчула, старый город, каменный дом в ряд на 4 этажа, площадь плана 54 м2. Дом был построен …
$807,429
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