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Хорватия
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Grad Korcula
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Дома в Grad Korcula, Хорватия
виллы
9
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25 объектов найдено
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Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море
Корчула, Хорватия
4
3
220 м²
KORČULA - House in an exclusive location, first row to the sea Korčula is a beautiful centr…
€1,60 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
7
4
2
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
€500,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
8
3
3
€500,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
31
3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Корчула, Хорватия
6
5
3
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
6
3
3
Продается прекрасный дом, расположенный в тихом месте на южной стороне острова Корчула, всег…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
10
4
3
Продается гостевой дом, расположеннный в первой линии от моря, в защищенной бухте на северно…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
13
5
3
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Корчула, Хорватия
5
2
3
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
20
8
3
Интересный объект для продажи с фантастическим видом на море, расположенный в привлекательно…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 комнаты
cara, Хорватия
4
4
335 м²
Корчула, Чара, продаем 2 каменных дома площадью 84м2 и 64м2 с террасами общей полезной площа…
€650,000
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Дом 8 комнат
cara, Хорватия
8
6
396 м²
Корчула, южная сторона, дом в первом ряду у моря площадью 172м2 на участке 224м2. Общая жила…
€520,000
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Дом 15 комнат
Корчула, Хорватия
15
15
806 м²
Корчула, мы продаем два многоквартирных дома, полностью оборудованных и предназначенных для …
€1,90 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni
Корчула, Хорватия
4
2
130 м²
Расположение: остров Корчула Прямой доступ к морю Вела Лука находится в 7 км Внутреннее прос…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален с Spalni
Корчула, Хорватия
5
4
367 м²
Расположение: остров Корчула Центр города: 10 км Внутреннее пространство: 367m2 Размер участ…
€3,80 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni
Корчула, Хорватия
4
3
319 м²
Расположение: остров Корчула. Внутреннее пространство: 319м2 Размер участка: 811m2 Спальни: …
€1,60 млн
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Вилла 7 спален с Spalni
Корчула, Хорватия
7
8
450 м²
Расположение: остров Коркула, Дубровник Аэропорт: 100 км Полы: 3 Каменный дом: белы…
€1,60 млн
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Дом 5 комнат с Spalni
Корчула, Хорватия
5
160 м²
KORCULA, CENTER, двухуровневая квартира в центре, недалеко от пристани Acy, расположенной на…
€235,000
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Дом 4 комнаты с Spalni
cara, Хорватия
4
170 м²
Корчула - Кара. Частный дом с видом на открытое море и виноградники Посипа. Дом построен в …
€99,000
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Дом 4 комнаты с Spalni
Корчула, Хорватия
4
280 м²
KORCULA, ZRNOVSKA BANJA, дом в первом ряду с жилой площадью 280м2 на участке 900м2. На уров…
€1,10 млн
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Дом 4 комнаты с Spalni
cara, Хорватия
4
5
289 м²
Корчула, Северная сторона - недавно построенная современная вилла с бассейном в первом ряду …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с Spalni
Корчула, Хорватия
4
3
135 м²
Корчула, недалеко от Вела Лука, особняк во втором ряду от моря, 30м от моря, 143м2 с подсоб…
€500,000
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Дом 10 комнат
Корчула, Хорватия
10
2
180 м²
Впервые на рынке большой каменный дом с душой из прошлых веков!Редкая возможность приобрести…
€995,000
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Дом 1 комната
Pupnat, Хорватия
1
180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€150,000
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Дом 8 комнат с Spalni
Корчула, Хорватия
8
4
291 м²
Корчула, дом с жилой площадью 291м2 на участке 905м2 в первом ряду от моря с бассейном, пляж…
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Grad Korcula, Хорватия
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