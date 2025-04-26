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Дома в Каштеле, Хорватия

виллы
11
73 объекта найдено
Дом 3 спальни в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 3 спальни
Kastel Luksic, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
$1,43 млн
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Дом 5 комнат в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić, недавно построенная семейная вилла, семейная вилла общей площадью 21…
$593,133
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Дом 5 комнат в Kastel Stafilic, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Stafilic, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Каштел Штафилич, центр города, рядный дом площадью 192 м2, на трех этажах, три отдельных жил…
$330,786
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Дом 6 комнат в Kastel Novi, Хорватия
Дом 6 комнат
Kastel Novi, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Каштела, Каштел Стафилич, современная вилла на просторном участке. Вилла построена в 2017 (…
$1,08 млн
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Дом 4 комнаты в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 4 комнаты
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 442 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА KAŠTEL LUKŠIĆ - СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Общая общая пло…
$1,13 млн
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Эта солнечная вилла расположена в Каштел Лукшиче, примерно в 8 км от Сплита, всего в 200 мет…
$708,915
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Дом 5 комнат в Kastel Kambelovac, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Kambelovac, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 260 м²
Каштел Камбеловац, отдельно стоящий дом площадью 260 м2 на двух этажах, нуждается в ремонте.…
$233,831
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Уникальный выбор на первой линии моря! Красивая вилла с бассейном прямо у пляжа в Каштеле! П…
$1,96 млн
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Дом 3 комнаты в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić, рядный дом, недалеко от центра города, площадь около 70 м2. Имущест…
$140,299
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Дом 7 спален в Kastel Sucurac, Хорватия
Дом 7 спален
Kastel Sucurac, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 464 м²
Расположение: Kastel Sucurac Построено: 2021 Море: 30 м Центр города: 8 км Внутреннее пр…
$2,27 млн
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Дом 5 комнат в Kastel Stari, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Каштела, Каштел Стари Семейный дом с 3 апартаментами в Каштел Стари с прекрасным видом на м…
$638,759
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Дом 2 комнаты в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Kaštel Lukšić, полностью отремонтированный каменный дом площадью 80 м2 на 2 этажах. На перв…
$376,412
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 464 м²
Удивительная недавно построенная вилла в Каштеле всего в 30 метрах от моря и набережной и в …
$2,18 млн
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Вилла в Kastel Stafilic, Хорватия
Вилла
Kastel Stafilic, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Суперсовременная вилла с удивительной передовой архитектурой, которая оставит вас в восторге…
$1,19 млн
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Дом 8 комнат в Kastel Stari, Хорватия
Дом 8 комнат
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 416 м²
Каштела, Каштел Стари Семейный дом с 4 квартирами в Каштел Стари. Площадь дома 416 м2 (чис…
$969,545
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Дом 9 комнат в Kastel Stafilic, Хорватия
Дом 9 комнат
Kastel Stafilic, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Каштель Стафилич, отдельно стоящий дом ок. 390 м2 на 3 этажах на участке 788 м2. Он состоит…
$912,513
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Дом 1 комната в Kastel Novi, Хорватия
Дом 1 комната
Kastel Novi, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Каштела, Каштел-Нови, каменный дом в ряду 40м2 с проектом под ремонт. Дом находится в ветхо…
$131,174
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Дом 3 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с подогреваемым бассейном и панорамным видом, Kaštel Stari, Kaštela Эта роск…
$963,224
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Дом 3 комнаты в Kastel Novi, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Novi, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Kaštel Novi - Rudine Семейный дом с красивой оливковой рощей Площадь дома (брутто): 266 м2…
$684,385
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Дом 6 комнат в Kastel Sucurac, Хорватия
Дом 6 комнат
Kastel Sucurac, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Versatile Investment Opportunity or Ideal Family Home Welcome to this captivating 3-story re…
$1,22 млн
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Дом 2 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Каштель Стари Исключительная продажа Квартира в семейном доме в Kaštel Stari Площадь квартир…
$213,300
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Вилла в Kastel Stafilic, Хорватия
Вилла
Kastel Stafilic, Хорватия
Площадь 360 м²
Отличная инвестиционная недвижимость на первой линии от моря в Кастель Стафилич на большом у…
$1,42 млн
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Дом 7 комнат в Kastel Stari, Хорватия
Дом 7 комнат
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Исключительная продажа Kaštela - отдельно стоящий дом с двумя жилыми единицами, валовая площ…
$626,212
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Дом 5 комнат в Kastel Novi, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Novi, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Каштела, Каштел Нови, старый каменный дом в ряду ок. 350 м2 на 4 этажах. Цокольный этаж + …
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Kaštel Stari, полностью отреставрированный каменный дом 1700-х годов, жилая площадь 80 м2, с…
$553,211
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Дом 3 комнаты в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Кастела, Кастел Лукшич Красивый каменный дом в центре Кастель Лукшич, первый ряд от моря П…
$661,572
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Дом 5 комнат в Kastel Luksic, Хорватия
Дом 5 комнат
Kastel Luksic, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić Семейный дом с 2 квартирами и бассейном Площадь дома: 266 м2 (главн…
$702,065
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Дом 8 комнат в Kastel Sucurac, Хорватия
Дом 8 комнат
Kastel Sucurac, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 850 м²
Каштел Сућурац, каменный дом с двором - реконструкция - продажа. Площадь ок. 850 м2 на 4 эт…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 4 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Kaštel Stari, над главной дорогой, отдельно стоящий дом, недавно построенная недвижимость с …
$741,417
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Вилла в Kastel Stafilic, Хорватия
Вилла
Kastel Stafilic, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Редкая вилла с бассейном в отличном месте, в первой линии от моря в Каштел Штафилич, между С…
$2,40 млн
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