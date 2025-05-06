Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Grad Krk
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Grad Krk, Хорватия

Крк
29
37 объектов найдено
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Эксклюзивная вилла с бассейном в тихом месте с жилой площадью 293 м2. Он тщательно оформлен …
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 170 м²
Из широкого выбора недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien предста…
$1,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла в Малинска, Хорватия
Вилла
Малинска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Новый курорт 5***** всего в 1 км от моря в супер-популярной Малинске на острове Карк, соедин…
$1,56 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Малинска, Хорватия
Вилла
Малинска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Новая двухквартирная вилла с бассейном в Боговичи, Малинска-Дубашница на острове Крк (полуос…
$622,736
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Впечатляющая современная вилла в Крке с захватывающим видом на море, всего в 500 метрах от м…
$2,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
В агентстве Stan Grad Immobilien красивый дом, идеально подходящий для отдыха, продается в р…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Дом 5 спален в Крк, Хорватия
Дом 5 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Среди щедрых предложений недвижимости северной Адриатики выделяется одна исключительная роск…
$3,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла 6 комнат в Vrh, Хорватия
Вилла 6 комнат
Vrh, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
www.biliskov.com ID: 14757Остров Крк, ВрхНа острове Крк, в местечке Врх, продаётся прекрасна…
$735,960
Оставить заявку
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Фантастическое поместье около. 3,5 км от пляжей с видом на море в лесу Крк! Первоначально по…
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 11 спален в Крк, Хорватия
Дом 11 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 557 м²
Стэн Град Immobilien с гордостью представляет высококачественный дом, идеально подходящий дл…
$1,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
В рамках предложения недвижимости Kvarner в агентстве Stan Grad Immobilien на продажу выстав…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Дом 7 спален в Крк, Хорватия
Дом 7 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, исключительно роскошный…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Дом 4 комнаты в Vrh, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vrh, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
LUXURY HOUSE WITH POOL, KRK, 257 M2 Luxury house with a net usable area of 257 m2 on a plot …
$1,44 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
$450,553
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эта красивая 2-этажная вилла общей площадью 200 м2 расположена в небольшом городке недалеко …
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Фантастическая ультрасовременная вилла на частном роскошном курорте, расположенная на полуос…
$3,55 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Отличное предложение недвижимости в Stan Grad Immobilien в развитом и продвинутом регионе Кв…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла в Малинска, Хорватия
Вилла
Малинска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Современная и новая двухуровневая вилла с собственным бассейном в Малинске, всего в 1 км от …
$668,025
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Среди предложений недвижимости Kvarner в Stan Grad Immobilien, дизайнерская и современная ту…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Романтический дом на окраине Старого города на Крке, на скале с фантастическим видом на море…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новая роскошная вилла в стадии строительства в ярком суперсовременном комплексе вилл всего в…
$1,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Vrh, Хорватия
Вилла 5 комнат
Vrh, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
www.biliskov.com ID: 14758Остров Крк, ВрхНа острове Крк, в поселке Врх, продается красивая в…
$668,025
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
В предложении недвижимости агентства Stan Grad Immobilien в хорватском Литторале, в районе о…
$2,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 209 м²
Сказочное красивая новая вилла на острове Крк в районе старинного города Крк!Изумительная ср…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
От отличного предложения недвижимости нашего агентства на северной Адриатике выделяется совр…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Дом 11 спален в Крк, Хорватия
Дом 11 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 425 м²
В предложении нашего агентства, расположенного в супер привлекательном северном Адриатическо…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Чудесная недавно построенная вилла с бассейном в городе Крк, с видом на море вдалеке!! Общая…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Vrh, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Vrh, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
www.biliskov.com  ID: 13409 Крк, роскошная вилла Уникальная роскошная вилла 450 м2 на учас…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 8 спален в Крк, Хорватия
Дом 8 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
От отличного предложения недвижимости в агентстве Stan Grad Immobilien в развитом и продвину…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Одна из двух современных городских вилл в стиле лофт с бассейном в Башке на Крке! Общая площ…
$2,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski

Типы недвижимости в Grad Krk

виллы

Параметры недвижимости в Grad Krk, Хорватия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти