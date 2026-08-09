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Дома в Новях-Винодолски, Хорватия

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виллы
18
27 объектов найдено
Дом 6 спален в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 6 спален
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Расположение: Novi Vinodolski Построено: 1984 Ремонт: 2017 Центр города: 6 км Расстояние до …
$1,47 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 392 м²
Роскошная вилла с бассейном и видом на море в Нови-Винодольски – всего 300 метров от моря!Мы…
$1,78 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла с бассейном, первый ряд от моря в Смоквице, район Нови Винодолски! Замечательный вид н…
$1,43 млн
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TekceTekce
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Откройте для себя редкий жемчуг в регионе Кварнер с этой прекрасно отремонтированной традици…
$891,200
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Новая современная вилла на первой линии у моря в Смоквице, район Нова Винодольска!Район идеа…
$2,28 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 220 м²
Две современные двухквартирные виллы в Грижане-Белград, Винодолска Опчина, с двумя бассейнам…
$1,66 млн
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Дом 2 спальни в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 2 спальни
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 114-1248
$260,720
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 19 спален в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 19 спален
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 650 м²
Расположение: Novi Vinodolski Построено: 2014 Ремонт: 2021 Центр города: 4 км Расстояние до …
$4,12 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Скрытая в мягких зеленых изгибах Винодольской долины, всего в нескольких минутах от Криквенн…
$951,517
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Вилла в Klenovica, Хорватия
Вилла
Klenovica, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Цена упала с 790 000 евро до 690 000 евро!Увлекательная вилла современного дизайна, построен…
$857,738
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Дом 5 спален в Povile, Хорватия
Дом 5 спален
Povile, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
$1,09 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Элитная недвижимость в королевском стиле в Брибире, с бассейном. Общая площадь 125 кв.м. Зем…
$738,416
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Нови Винодольски – дом с бассейном, в 100 метрах от моря! Этот потрясающий дом площадью 200 …
$771,964
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 710 м²
Эта великолепная вилла расположена прямо на берегу моря в районе Нови Винодолски! Вилла имее…
$2,39 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Современная вилла Sea-View с бассейном - Нови Винодольски!Расположенная в тихой и желательно…
$1,37 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается вилла в Трибале, район Нови Винодолски, ок. 3 км от моря. Общая площадь 200 кв.м. …
$834,865
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Красивый особняк с бассейном и видом на море в Гризане, ок. 4 км от моря, с дальним видом на…
$599,846
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Дом 6 спален в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 6 спален
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Усадьба представляет виллу с прекрасным видом недалеко от центра Нови Винодольски, всего в 1…
$1,64 млн
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Закрыть
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 508 м²
Фантастическое поместье в Брибире, Винодовльска Опщина на 4646 кв.м. земли, с теннисным корт…
$2,40 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Прекрасная вилла с видом на море в Брибире!Мы рады предложить stunning виллу площадью 220 м²…
$703,345
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла в Кленовице всего в 200 метрах от моря, с видом на море и остров Крк! Общая площадь 24…
$873,719
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Вилла в Нови Винодольски всего в 50 метрах от моря с бассейном и гаражом! Редкое местоположе…
$1,09 млн
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Дом 3 спальни в Smokvica Krmpotska, Хорватия
Дом 3 спальни
Smokvica Krmpotska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Novi Vinodolski, surroundings: detached house situated on a slight hill offering a beautiful…
$547,751
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Прекрасная новая современная вилла с видом на море в окрестностях Цриквеницы! Вилла располож…
$1,71 млн
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Дом 2 комнаты в Jakov Polje, Хорватия
Дом 2 комнаты
Jakov Polje, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Stone house with a panoramic view of the sea and nature A recently renovated stone house is …
$221,431
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Дом 4 комнаты в Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 4 комнаты
Нови-Винодолски, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Luxury villa with a usable area of 299 m2 on a plot of 834 m2. It is located in a quiet and…
$941,081
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Дом 8 комнат в Klenovica, Хорватия
Дом 8 комнат
Klenovica, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
RESIDENTIAL VILLA WITH OPEN SEA VIEW, KLENOVICA, NOVI VINODOLSKI Residential villa for sale …
$608,935
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