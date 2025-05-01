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Дома в Opcina Murter Kornati, Хорватия

виллы
5
7 объектов найдено
Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Две красивые новые виллы на полуострове Муртер всего в 50 метрах от моря с крытым бассейном,…
$5,13 млн
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Вилла в Opcina Murter Kornati, Хорватия
Вилла
Opcina Murter Kornati, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Фантастическая ультрасовременная вилла на первой линии моря в районе Ражань! Великолепный со…
$4,58 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 4 спальни в Муртер, Хорватия
Дом 4 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Местонахождение: Murter Построено: 2023 Центр города: 1 км Море: 0,35 км Расстояние до аэроп…
$2,84 млн
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Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Площадь 545 м²
Уникальная прибрежная усадьба с прямым выходом к пирсу из двух причалов и пляжной линии на п…
$3,22 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Дом 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
An old stone house with a lot of potential is located in the old part of Murter near the bay…
$199,288
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Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с панорамным видом на море в Муртере — всего в 250 метрах от пл…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Opcina Murter Kornati, Хорватия
Вилла
Opcina Murter Kornati, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В очаровательном городе Ражань в настоящее время ведется строительство новой виллы современн…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Opcina Murter Kornati, Хорватия

с террасой
Недорогая
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