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Земельные участки в Хорватии

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962 объекта найдено
Участок земли в Крк, Хорватия
Участок земли
Крк, Хорватия
Площадь 3 700 м²
Код: 114-1241
$533,963
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Город Загреб, Хорватия
Участок земли
Город Загреб, Хорватия
Площадь 1 449 м²
$91,824
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Участок земли в Паг, Хорватия
Участок земли
Паг, Хорватия
Площадь 462 м²
ID CODE: 104-997
$119,544
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Риека, Хорватия
Участок земли
Риека, Хорватия
Площадь 6 400 м²
ID CODE: 114-1413
$284,879
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Врбник, Хорватия
Участок земли
Врбник, Хорватия
Площадь 745 м²
Код: 119-538
$261,858
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Kastelir, Хорватия
Участок земли
Kastelir, Хорватия
Порек - Кастелир Три строительных участка площадью 750 м2 с прекрасным видом на море и рядом…
$284
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Участок земли в Opcina Marina, Хорватия
Участок земли
Opcina Marina, Хорватия
Площадь 600 м²
Строительный участок площадью 600 м2, с разрешением на строительство, муниципалитет Марина, …
$957,380
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Участок земли в Город Опатия, Хорватия
Участок земли
Город Опатия, Хорватия
Площадь 567 м²
ID CODE: 134-161
$159,392
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Kastel Stafilic, Хорватия
Участок земли
Kastel Stafilic, Хорватия
Площадь 1 663 м²
Split area, Kaštela, 1st row to the beach, building plot, rarity! Building land for sale in …
$612,093
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Участок земли в Хорватия
Участок земли
Хорватия
Остров Хвар - королева хорватских далматинских островов. Также известен как самый солнечный …
$2,36 млн
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Участок земли в Город Загреб, Хорватия
Участок земли
Город Загреб, Хорватия
Площадь 1 539 м²
www.biliskov.com  ID: 14141 Грачани Земельный участок под застройку общей площадью 1539 м2…
$103,812
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Участок земли в община Лижньян, Хорватия
Участок земли
община Лижньян, Хорватия
LIZNJAN 530m2 plot with sea view, including construction project & submitted
$442
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Участок земли в Opcina Dezanovac, Хорватия
Участок земли
Opcina Dezanovac, Хорватия
Недвижимость в Хорватии на продажу: Строительная площадка в привлекательном месте - REF ID: …
$39,455
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Участок земли в Крк, Хорватия
Участок земли
Крк, Хорватия
Площадь 558 м²
ID CODE: 138-23
$967,737
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Opcina Sucuraj, Хорватия
Участок земли
Opcina Sucuraj, Хорватия
Расположение: Sućuraj Размер участка: 4617 м2 Можно построить дом на этой набережной строи…
$876,407
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Участок земли в Врбник, Хорватия
Участок земли
Врбник, Хорватия
Площадь 75 700 м²
Цена по запросу
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Участок земли в Город Ровинь, Хорватия
Участок земли
Город Ровинь, Хорватия
Площадь 5 837 м²
ID CODE: 134-154
$3,02 млн
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Хорватия
Участок земли
Хорватия
Размер острова: 20 085 м2 Море: 1 м Источник воды на острове Дом / Руины материк: 1 км
$3,80 млн
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Участок земли в Opcina Oprtalj, Хорватия
Участок земли
Opcina Oprtalj, Хорватия
Площадь 4 498 м²
ID CODE: 123-56
$205,038
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Стон, Хорватия
Участок земли
Стон, Хорватия
Площадь 20 085 м²
Мали Стон Бэй, остров площадью 20,085 м2. На острове есть красивый сосновый лес с густой тен…
$3,69 млн
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Участок земли в Паг, Хорватия
Участок земли
Паг, Хорватия
Площадь 733 м²
ID CODE: 104-995
$170,927
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Участок земли в Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Участок земли
Свети-Иван-Зелина, Хорватия
Площадь 1 957 м²
SALE, LAND, SAINT IVAN ZELINA Building land for sale in the area of ​​Sveti Ivan Zelina. The…
$33,215
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Участок земли в Opcina Dezanovac, Хорватия
Участок земли
Opcina Dezanovac, Хорватия
Недвижимость в Хорватии для продажи: Сайт с частичным видом на море - REF ID: 2029/52 в окре…
$147,956
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Участок земли в Город Загреб, Хорватия
Участок земли
Город Загреб, Хорватия
Площадь 664 м²
www.biliskov.com ID: 15233Загреб, Шалата — Эксклюзивная продажа — Дом на две семьи Продаётс…
Цена по запросу
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Участок земли в Grad Zadar, Хорватия
Участок земли
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 1 514 м²
Building Land 1,514 m2, Bili Brig, Zadar Above the Zadar bypass, not far from the turnoff to…
$259,816
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Участок земли в Hrebine, Хорватия
Участок земли
Hrebine, Хорватия
Площадь 862 м²
I27898 Ljudevita Gaja 5
$32,107
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Участок земли в Кастав, Хорватия
Участок земли
Кастав, Хорватия
Площадь 1 348 м²
Building plot with sea view, Kastav, Rijeka The town of Kastav is located in the immediate v…
$188,216
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Участок земли в Grad Zadar, Хорватия
Участок земли
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 3 365 м²
Residential construction land, 3,365 m2, Put Bokanjca, Zadar The construction land is locate…
$1,33 млн
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Участок земли в Город Загреб, Хорватия
Участок земли
Город Загреб, Хорватия
Площадь 1 792 м²
www.biliskov.com ID: 15111 Гайнице Строительный участок площадью 1.792 м², размером примерн…
$299,902
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Участок земли в Елса, Хорватия
Участок земли
Елса, Хорватия
Площадь 850 м²
Хвар ПокривеникПродается земля под застройку 850 м2Рядом с пляжем. Зона смешанной застройки,…
$288,368
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