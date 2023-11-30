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Земельные участки в Хорватии

493 объекта найдено
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13779 Микуличи Участок под застройку 600 м2. Он имеет правильную фо…
€65,000
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Земельные участки в Marcana, Хорватия
Земельные участки
Marcana, Хорватия
€273,000
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Земельные участки в Konjsko, Хорватия
Земельные участки
Konjsko, Хорватия
Площадь 1 600 м²
Klis, Konjsko, building plot of 1600m2, located next to the access road and with all the inf…
€75,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Opcina Stupnik, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Opcina Stupnik, Хорватия
Площадь 5 094 м²
I26896 Domovićeva ulica
€357,000
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Земельные участки в Povlja, Хорватия
Земельные участки
Povlja, Хорватия
€390,000
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Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 5 765 м²
www.biliskov.com  ID: 13742 Самобор, Банат Земля сельскохозяйственного назначения 5755 м2,…
€79,800
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Lopar, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Lopar, Хорватия
Площадь 1 275 м²
Building plot 1,275 m2, Lopar, island of Rab. The building plot is located in a quiet and at…
€420,000
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Земельные участки в Donje Selo, Хорватия
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
Площадь 1 060 м²
Šolta, Donje selo, agricultural plot of 1060 m2, consisting of three smaller plots. Electri…
€32,000
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Земельные участки в Pupnat, Хорватия
Земельные участки
Pupnat, Хорватия
Площадь 655 м²
Korčula, Račišće, sale of a building plot of 655m2 with direct access from the road. All inf…
€100,000
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Земельные участки в Racisce, Хорватия
Земельные участки
Racisce, Хорватия
Площадь 1 607 м²
Корчула, Рачишче Кнеже, участок под застройку общей площадью 1607 м2 в незастроенной части з…
€250,000
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Земельные участки в Novigrad na Dobri, Хорватия
Земельные участки
Novigrad na Dobri, Хорватия
Площадь 11 500 м²
I26799 Vinski Vrh Donja Stativa
€120,000
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Земельные участки в Kastel Sucurac, Хорватия
Земельные участки
Kastel Sucurac, Хорватия
Площадь 1 223 м²
Kaštela, Kaštel Sućurac Building plot with a house in Kaštel Sućurac Area of the house: 84…
€185,000
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Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 981 м²
Korčula, Vela Luka, building plot of 981m2, which consists of two connected parcels of 490m2…
€88,000
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 4 501 м²
www.biliskov.com  ID: 13705 Зитняк, Струге Участок под застройку площадью 4501 м2 правильн…
€250,000
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Земельные участки в Dvornice, Хорватия
Земельные участки
Dvornice, Хорватия
Площадь 1 732 м²
Rogoznica, Dvornica, land of 1732 m2, with a building permit and a project for a luxury Dalm…
€470,000
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Земельные участки в Медулин, Хорватия
Земельные участки
Медулин, Хорватия
€390
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Земельные участки в Kastel Gomilica, Хорватия
Земельные участки
Kastel Gomilica, Хорватия
Площадь 672 м²
Kaštela, Kaštel Lukšić, участок под застройку 672 м2 под строительство жилого дома. Строител…
€114,000
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Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 1 461 м²
Каштель Штафилич (Kaštel Štafilić), Резник ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Земля под застройку Второй р…
€511,350
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Земельные участки в Велика-Горица, Хорватия
Земельные участки
Велика-Горица, Хорватия
Площадь 10 806 м²
www.biliskov.com  ID: 13681 Велика Горица Земельный участок под смешанную застройку, площа…
€2,70 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Lucko, Хорватия
Площадь 14 016 м²
SALE, ZAGRE-BLATO, BUILDING LAND FOR INDUSTRIAL COMMERCIAL PURPOSES, 14,016m2 We present an …
€1,45 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 9 745 м²
SALE, BUILDING LAND IN M1 ZONE 9,745m2, ZAGREB-JANKOMIR-KOVINSKA! For sale is a building plo…
€1,20 млн
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Земельные участки в Opcina Posedarje, Хорватия
Земельные участки
Opcina Posedarje, Хорватия
Площадь 511 213 м²
SALE, ZADAR – ISLAM LATIN, AGRICULTURAL LAND 511.213m2 Irregularly shaped agricultural land,…
€4,50 млн
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Земельные участки в Kastel Novi, Хорватия
Земельные участки
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 750 м²
Kaštel Kambelovac, участок под застройку 750 м2, правильной формы, для строительства дома ил…
€295,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Загреб, Хорватия
Площадь 1 371 м²
I26625 Vida Ročića NN
€110,000
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Земельные участки с bus, с Fenced в Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus, с Fenced
Загреб, Хорватия
Площадь 3 856 м²
I26620 Prišlinova
€400,001
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 493 м²
www.biliskov.com  ID: 13635 Максимир, Кватрич Участок под застройку 493м2 в очень хорошем …
€1,000,000
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Земельные участки в Mirca, Хорватия
Земельные участки
Mirca, Хорватия
Площадь 2 998 м²
Brač, Supetar, земля площадью 2998 м2, частично в районе строительства (приблизительно. 1,70…
€554,800
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Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
Площадь 2 262 м²
www.biliskov.com  ID: 13620 Шибеник, Ядрия Строительный участок площадью 2262 м2 с видом н…
€452,400
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Земельные участки в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
Площадь 4 868 м²
www.biliskov.com  ID: 13623 Брезовица, Земля под застройку Участок под застройку правильно…
€179,000
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 830 м²
www.biliskov.com  ID: 13617 Шестидесятые Земельный участок площадью 830,00 м2, из них окол…
€240,000
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