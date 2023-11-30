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Дома в Хорватии

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1 212 объектов найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Crveni Vrh, Хорватия
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Crveni Vrh, Хорватия
Площадь 300 м²
Beautiful villas for sale from 250 to 450 sqm. Villas are located within the Petram Resort …
€2,00 млн
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Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pobri, Хорватия
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pobri, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
€2,20 млн
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Velesdar Real Estate
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Вилла 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€1,30 млн
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Вилла 5 спален в Prapatnica, Хорватия
Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€1,20 млн
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Вилла 11 спален в Veprinac, Хорватия
Вилла 11 спален
Veprinac, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 009 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Тар, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Grad Porec, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
www.biliskov.com  ID: 13772 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Grad Porec, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
www.biliskov.com  ID: 13771 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
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Вилла 5 комнат в Frata, Хорватия
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
www.biliskov.com  ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,60 млн
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Дом 5 комнат в Чаковец, Хорватия
Дом 5 комнат
Чаковец, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
www.biliskov.com  ID: 13780 Чаковец, улица Краля Томислава 35 Двухквартирный дом общей пло…
€230,000
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Дом 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Дом 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Split, Varoš, two bedroom apartment of 50m2 on the ground floor of the house with a common c…
€150,000
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Вилла 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€950,000
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Вилла 5 спален в Задарская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
€1,53 млн
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Вилла 3 спальни в Banjole, Хорватия
Вилла 3 спальни
Banjole, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
€820,000
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Вилла 6 спален в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни в Milohnici, Хорватия
Вилла 3 спальни
Milohnici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€600,000
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Вилла 6 спален в Zaton, Хорватия
Вилла 6 спален
Zaton, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
€1,000,000
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Вилла 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
€2,65 млн
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Вилла 6 спален в Kotor, Хорватия
Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
€3,75 млн
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Вилла 4 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
€1,70 млн
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Дом с гаражом, с парковка в Фажана, Хорватия
Дом с гаражом, с парковка
Фажана, Хорватия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, GALIŽANA Modern house with a sea view! For sale is a modern two-story house in a q…
€399,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ровинь, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€1,89 млн
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Воднян, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Воднян, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
€150,000
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Особняк 4 спальни в Бале, Хорватия
Особняк 4 спальни
Бале, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€138,997
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Дом 3 комнаты в Kastel Stari, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Kaštel Stari, three bedroom apartment of approx. 80 m2 with gallery and terrace. The apartm…
€179,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 201 м²
ISTRIA, POREČ - Luxury villa with pool near Porec Porec is located on the west coast of th…
€1,15 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Тар, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Тар, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KAŠTELIR - Beautiful luxury villa with swimming pool On the west coast of Istria, …
€2,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Kirmenjak, Хорватия
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Kirmenjak, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
ISTRIA, POREČ - Exclusive villa with pool under construction Poreč is located on the west …
€1,28 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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