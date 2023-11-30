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1 212 объектов найдено
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
8
5
3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Crveni Vrh, Хорватия
300 м²
Beautiful villas for sale from 250 to 450 sqm. Villas are located within the Petram Resort …
€2,00 млн
1
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Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pobri, Хорватия
11
400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
€2,20 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
2
2
105 м²
€1,30 млн
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Вилла 5 спален
Prapatnica, Хорватия
5
3
270 м²
€1,20 млн
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Вилла 11 спален
Veprinac, Хорватия
11
10
1 009 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты
Тар, Хорватия
4
3
170 м²
www.biliskov.com ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
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Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
4
3
152 м²
www.biliskov.com ID: 13772 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,45 млн
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Вилла 4 комнаты
Grad Porec, Хорватия
4
3
154 м²
www.biliskov.com ID: 13771 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
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Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
5
4
203 м²
www.biliskov.com ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,60 млн
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Дом 5 комнат
Чаковец, Хорватия
5
1
400 м²
www.biliskov.com ID: 13780 Чаковец, улица Краля Томислава 35 Двухквартирный дом общей пло…
€230,000
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Дом 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
50 м²
Split, Varoš, two bedroom apartment of 50m2 on the ground floor of the house with a common c…
€150,000
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Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
4
600 м²
www.biliskov.com ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
3
2
97 м²
€950,000
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Вилла 5 спален
Задарская жупания, Хорватия
5
5
289 м²
€1,53 млн
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Вилла 3 спальни
Banjole, Хорватия
3
3
218 м²
€820,000
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Вилла 6 спален
Drvenik Veliki, Хорватия
6
4
320 м²
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни
Milohnici, Хорватия
3
3
170 м²
€600,000
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Вилла 6 спален
Zaton, Хорватия
6
4
235 м²
€1,000,000
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Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
5
5
349 м²
€2,65 млн
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Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
6
4
540 м²
€3,75 млн
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Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4
5
326 м²
€1,70 млн
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Дом с гаражом, с парковка
Фажана, Хорватия
138 м²
2
ISTRIA, GALIŽANA Modern house with a sea view! For sale is a modern two-story house in a q…
€399,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
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Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ровинь, Хорватия
20
4
2
€1,89 млн
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Воднян, Хорватия
3
1
€150,000
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Особняк 4 спальни
Бале, Хорватия
8
4
150 м²
3
€138,997
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Дом 3 комнаты
Kastel Stari, Хорватия
3
1
80 м²
Kaštel Stari, three bedroom apartment of approx. 80 m2 with gallery and terrace. The apartm…
€179,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером
Пореч, Хорватия
4
5
201 м²
ISTRIA, POREČ - Luxury villa with pool near Porec Porec is located on the west coast of th…
€1,15 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Тар, Хорватия
5
4
400 м²
2
ISTRIA, KAŠTELIR - Beautiful luxury villa with swimming pool On the west coast of Istria, …
€2,50 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Kirmenjak, Хорватия
5
5
380 м²
ISTRIA, POREČ - Exclusive villa with pool under construction Poreč is located on the west …
€1,28 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
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