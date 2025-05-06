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Дома в Риеке, Хорватия

виллы
48
49 объектов найдено
Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Современная роскошная вилла в эксклюзивном частном комплексе с фантастическим видом на море,…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Семейная вилла с бассейном, панорамным видом на море и двумя апартаментами в Кострене недале…
$1,75 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Австро-венгерская вилла на ВТОРОЙ линии моря в престижном предместье Риеки - Печине!Прекрасн…
$763,447
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Вилла в Кострене с великолепным видом на море и бассейном! Общая площадь 250 кв.м. Земельный…
$1,53 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
ADRIONIKA рада представить роскошную современную виллу в Главани, Кострена с прекрасным видо…
$1,47 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Площадь 476 м²
Скидка! Старая цена была 900 000 евро, новая цена 570 000 евро! Потрясающий отдельно стоящий…
$621,664
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 369 м²
Современная вилла в престижном районе Кострена всего в нескольких километрах от областного ц…
$2,07 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с бассейном в Шмрике, Кралевица, недалеко от Риеки, с впечатляющим видом на море, ок. …
$710,781
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эксклюзивный деревянный сруб в Равна Горе Горски Котар! Он расположен в высокогорье, на гран…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Мы содействуем продаже редкого отдельно стоящего дома в черте города, откуда открывается пот…
$656,703
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Роскошная двухквартирная вилла Кострена – старинный популярный прибрежный город, впервые упо…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Риека, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Риека, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Риека - первый ряд от моря Роскошная вилла в первом ряду от моря площадью 600м2 построена н…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Риека, Хорватия
Дом 3 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Расположение: Rijeka Построено: 2016 Ремонт: 2020 Центр Риека: 4 км Море: 1,3 км Расстояние …
$1,48 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Сказочная деревянная вилла с бассейном и оздоровительным центром в Горски Котар! Вилла 220 к…
$1,05 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
РИЕКА - МАРТИНКОВАЦ - ВОЗМОЖНОСТЬ! - редкость в предложении Хотите недвижимость с видом на К…
$1,29 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Райский уголок всего в 15 метрах от моря в Кострене, престижном пригороде Риеки! Представляе…
$2,26 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Вилла с бассейном недалеко от моря в Кралевице! Расстояние до моря 200 метров по прямой, а д…
$1,25 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Две двухквартирные виллы в стадии строительства в Кострене - престижном пригороде Риеки! Вил…
$1,31 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Роскошное зимнее шале с крытым бассейном в самом сердце природы Горски Котар - идеальная гор…
$707,654
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Роскошная вилла с видом на море и бассейном в Костабелле, Риека - 450 м2 на 1100 м2 Ландшафт…
$1,08 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Двухквартирный дом с бассейном у моря в Кральевице недалеко от Риеки, всего в 200 метрах от …
$600,091
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 376 м²
Пакетная распродажа! Две виллы с двумя бассейнами, гаражом, великолепное новое здание с видо…
$1,80 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
КРАЛЕВИЦА - Двухквартирная вилла площадью 151 м² с бассейном, всего в 200 метрах от моря Мы …
$600,091
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Красивый зимний дом в Мркопале, Горский Котар, с видом на долину! В самом сердце живописного…
$622,736
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Вилла 185 кв.м в Кострене с прекрасным видом на море и большим земельным участком 2200 кв.м.…
$1,36 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Потрясающая вилла на первой линии моря в пригороде Риеки! Элитное место, рядом с парковкой …
Цена по запросу
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Абсолютно уникальный! Семейная вилла, расположенная на земельном участке 33 000м2 (более 3 г…
Цена по запросу
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Очаровательный дом 170 м2 в Кострене с потрясающим видом на море! Представляем отдельностоящ…
$681,649
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Роскошная вилла в Кострене (район Главани) с захватывающим панорамным видом на 360 градусов!…
$1,47 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 320 м²
Кралевица – вилла на берегу моря с потрясающим видом на море и залив Кварнер! Этот очаровате…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Риеке, Хорватия

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