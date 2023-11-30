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25 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Писак, Хорватия
3
1
70 м²
Писак, Омишская Ривьера - двухквартирный дом с видом на мореДвухквартирный дом площадью 70 м…
€260,000
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Вилла 4 комнаты
celina, Хорватия
4
5
520 м²
Омиш, роскошная отдельная вилла площадью 300 м2 с бассейном 66 м2, построенная в 2021 году н…
€2,10 млн
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Вилла 4 комнаты
Lokva Rogoznica, Хорватия
4
5
520 м²
Omiš, luxurious detached villa with floor plan area of 300 m2 with a pool area of 66 m2, bui…
€2,10 млн
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Дом 6 комнат
Borak, Хорватия
6
6
400 м²
Omiš, 3 autochthonous stone villas, as a magical combination of traditional architecture and…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
celina, Хорватия
4
4
350 м²
€1,30 млн
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Дом 3 комнаты
Borak, Хорватия
3
1
64 м²
Омишка Ривьера, Писак - продается двухквартирный дом с прекрасным видом на море. Дом распол…
€285,000
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Дом 8 комнат
Borak, Хорватия
8
3
291 м²
A beautiful detached house located a few kilometers from Omiš. Built in traditional Dalmati…
€599,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Lokva Rogoznica, Хорватия
5
277 м²
2
Роскошная вилла на возвышенности с панорамным видом на море Эта роскошная приморская вилла, …
€1,10 млн
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Lokva Rogoznica, Хорватия
5
277 м²
2
Роскошная вилла в первом ряду к морю в возвышенном месте с панорамным видом Эта роскошная пр…
€1,30 млн
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Дом 6 комнат
Писак, Хорватия
6
2
183 м²
Омиш, Писак, отдельно стоящий дом ок. 183 м2 на трех этажах, на участке 485 м2. На цокольно…
€650,000
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Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Borak, Хорватия
15
8
4
Продается дом с бассейном, расположенный в 200 метрах от пляжа и в 7 км от Омиша. Дом имеет …
€690,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Borak, Хорватия
11
5
3
Продается красивая трехэтажная вилла, общей площадью 817,52 м2, расположенная в тихом месте …
€1,25 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Borak, Хорватия
6
2
2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продаётся красивый дом, расположенный в тихом месте в приг…
€690,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Borak, Хорватия
20
10
4
Продается просторный гостевой дом с открытым видом на море, расположенный в привлекательном …
€855,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Омиш, Хорватия
4
3
2
Продается дом, расположенный в пригороде Омиша, на прекрасной локации, в первом ряду от моря…
€700,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Borak, Хорватия
5
4
2
Продается красивый коттедж южной ориентации, окруженный зеленью и с открытым видом на море. …
€800,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Borak, Хорватия
5
4
3
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
€1,70 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Borak, Хорватия
6
5
3
Продать крестовину не только положены, но не по, не по, не по, не по, не по. Цокольный этаж…
€1,70 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 7 комнат
celina, Хорватия
7
7
434 м²
Локва Рогозница, многоквартирный дом с жилой площадью 434 м2 (без террасы) на участке 1016 м…
€695,000
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Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5
6
350 м²
Омиш Роскошная отдельностоящая вилла общей площадью 350м2, построенная в 2021 году. на учас…
€1,70 млн
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Вилла 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
5
6
330 м²
Омиш Роскошная отдельно стоящая вилла общей площадью 330м2, построенная в 2020 году. на уча…
€1,70 млн
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Дом 7 комнат
Borak, Хорватия
7
4
200 м²
€280,000
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Дом 6 комнат с Spalni
Омиш, Хорватия
6
5
190 м²
Омиш Ривьера, Локва Рогозница 1-й ряд от моря, многоквартирный домДом площадью около 190м2 р…
€650,000
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Дом 9 комнат с Spalni, под аренду
Lokva Rogoznica, Хорватия
9
5
398 м²
Омиш Ривьера, РускаменПродается многоквартирный дом 398м2, который состоит из первого этажа,…
€800,000
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Дом 8 комнат с Spalni, под аренду
Омиш, Хорватия
8
6
322 м²
Омиш, 4 отдельно стоящих каменных дома4 автохтонных далматинских дома, отремонтированных и п…
€960,000
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Параметры недвижимости в Grad Omis, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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