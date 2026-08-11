Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Омиш
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Омише, Хорватия

;
виллы
22
48 объектов найдено
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Прекрасная современная роскошная вилла с бассейном всего в 6 км от Омиша и в 25 км от центра…
$1,73 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 213 м²
Всего в нескольких минутах езды от кристально чистого Адриатического моря, эта потрясающая в…
$2,12 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Омиш, Хорватия
Дом 4 спальни
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
Расположение: Omis Построено: 2022 Море: 850 м Центр города: 6 км Внутреннее пространств…
Цена по запросу
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Красивая, довольно изолированная вилла на склоне холма в Есенице с захватывающим видом на мо…
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Современная роскошная вилла на продажу в Хорватии – эксклюзивная недвижимость с видом на мор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 463 м²
Роскошная вилла на берегу моря на продажу — Омишская Ривьера Эта эксклюзивная роскошная вилл…
$4,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Описание объекта: Продается многоквартирный дом с потрясающим панорамным видом на море и окр…
$665,628
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Lokva Rogoznica, Хорватия
Вилла
Lokva Rogoznica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Блистательная новая вилла на ривьере Омижа - в районе Локвы Рогозницы!Современная архитектур…
$1,50 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Горячая распродажа!Скидка!Старая цена была 1 570 000 евро, новая цена 1 100 000 евро!В идилл…
$1,26 млн
Оставить заявку
Дом в Омиш, Хорватия
Дом
Омиш, Хорватия
Площадь 3 332 м²
Описание объекта: Этот исключительный земельный участок расположен в первом ряду от моря нед…
$3,62 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в Омиш, Хорватия
Дом 4 спальни
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Расположенные в захватывающем дух городе Омис, эти две потрясающие виллы предлагают идеально…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 9 спален в Омиш, Хорватия
Дом 9 спален
Омиш, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 700 м²
Расположение: Omiš Построено: 2023 Центр города: 9 км Море: 0,65 км Расстояние до аэропорта:…
$3,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Эта красивая и элегантная роскошная вилла на продажу в Есеничах, Дуги Рат, всего в 170 метра…
$1,59 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Роскошная вилла на продажу в Хорватии – недвижимость с панорамным видом на море в Дуги Рат н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Фантастическое предложение на ривьере Омиш - красивая роскошная современная вилла с бассейно…
$2,88 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Омиш, Хорватия
Дом 3 спальни
Омиш, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Расположение: Omiš Построено: 2024 Центр города: 5 км Расстояние до моря: 1 км Расстояние д…
$1,76 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Эта потрясающая вилла, расположенная в тихой глубинке Омиша, всего в 7 км от моря, идеально …
$857,738
Оставить заявку
Вилла в Mimice, Хорватия
Вилла
Mimice, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Фантастическая новая современная вилла с бассейном и лифтом на 1-й линии моря - абсолютно ун…
$3,20 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Омиш, Хорватия
Дом 4 спальни
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Расположение: Omis Построено: 2016 Море: 8 км Центр Омиса: 10 км Аэропорт: 37 км Внутре…
$941,319
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 270 м²
Эта замечательная средиземноморская вилла с бассейном и открытым видом на море продается в Е…
$1,83 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Ультра-роскошная вилла на продажу в одном из самых желанных районов Далмации, расположенная …
$2,92 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этот эксклюзивный комплекс на первой линии моря, выставленный на продажу на потрясающей ривь…
$1,32 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Омиш, Хорватия
Дом 3 спальни
Омиш, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Расположение: Omis Внутреннее пространство: 297 м2 Размер участка: 593 м2 Море: 200 м Сп…
$1,65 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Омиш, Хорватия
Дом 4 спальни
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Расположение: Omiš Построено: 2022 Центр Омиша: 8 км Море: 0,65 км Расстояние до аэропорта: …
$1,88 млн
Оставить заявку
Дом в Омиш, Хорватия
Дом
Омиш, Хорватия
Площадь 1 639 м²
Описание объекта: Этот исключительный девелоперский проект расположен в эксклюзивном месте н…
$479,527
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Откройте для себя эту исключительную роскошную виллу на продажу недалеко от Омиша, Хорватия,…
$1,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Феноменальная новая современная вилла 5***** на первой линии ривьеры Омиша!Расположенная в ж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Омиш, Хорватия
Вилла
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Горячая распродажа!Цена снижена с 1 700 000 евро до 1 105 000 евро!Продается это роскошное ж…
$1,26 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Омиш, Хорватия
Дом 4 спальни
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Расположение: Omis Море: 0,6 км Центр города: 3 км Внутреннее пространство: 330 м2 Разме…
$1,76 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Lokva Rogoznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Lokva Rogoznica, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла на возвышенном месте с панорамным видом на море Эта роскошная приморская вил…
$1,22 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти