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Дома в Висе, Хорватия

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виллы
5
17 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Дом для продажи на ВисПервый этаж около 20м2 с террасой 20м2(состоит из спальни, гостиной и …
$299,902
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Привлекательная вилла с бассейном, расположенная в живописном месте на южной стороне одного …
Цена по запросу
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Площадь 240 м²
Продается редкая вилла на острове Вис – жемчужине Хорватии! Элегантная вилла в тихом месте н…
$1,11 млн
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
ОСТРОВ ВИС, РУКАВАЦ – Элегантная отдельная вилла с бассейном и видом на море, в шаговой дост…
$914,920
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Скидка! Цена упала с 690 000 евро до 538 000 евро!Очаровательная вилла с тремя спальнями пре…
$622,325
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Вилла в Вис, Хорватия
Вилла
Вис, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Удивительная вилла на берегу моря на острове Вис с 2 квартирами и великолепными террасами с …
$1,37 млн
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TekceTekce
Дом 2 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Vis Kut, new luxury villa with pool and sea view, parking, clear ownership, occupancy permit…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
$1,73 млн
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Дом 8 комнат в Вис, Хорватия
Дом 8 комнат
Вис, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Vis, Dračevo poje, preserved authentic village on an elevated position, 5 houses and a swimm…
$1,09 млн
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Дом 7 комнат в Rukavac, Хорватия
Дом 7 комнат
Rukavac, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 297 м²
$380,645
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Дом 3 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Вис, Комижа, Подхумле, каменный дом в ряд 67 м2 (цокольный этаж + первый этаж) на участке 10…
$536,364
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Дом 2 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
PROPERTY WITH A HOUSE NEAR STONČICA BAY, VISAgricultural estate 27,234m2 with a functional g…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Вис, Хорватия
Дом 5 комнат
Вис, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Парный дом в центре Виса, 50 м от моря, 150 м от паромного порта.Дом состоит из 4 этажей, об…
$575,582
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Дом 4 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 4 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Вис, город Вис, полуотдельный каменный дом площадью около 66 м2 (3x22 м2), расположенный нед…
$161,371
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Дом 2 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вис, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Romantic authentic building in the heart of the island of Vis, in Dračevo polje. Detached ho…
$564,648
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Дом в Rogacic, Хорватия
Дом
Rogacic, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Vis, Draškovca, holiday house 38m2 with covered terrace 25m2, on a unique property with an o…
$304,467
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Дом 5 комнат в Marinje Zemlje, Хорватия
Дом 5 комнат
Marinje Zemlje, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
A beautiful authentic Dalmatian house in the idyllic village of Marinje Zemlje, near famous …
$441,754
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