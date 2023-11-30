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Дома в Opcina Okrug, Хорватия

виллы
9
16 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€950,000
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Вилла 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
€1,70 млн
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Вилла 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 325 м²
€1,70 млн
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Дом 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Чиово, Слатине, отдельная вилла в новом здании, площадь ок. 233 м2 на двух этажах на участке…
€795,000
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Вилла 5 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Чиово, Округ Дони, роскошная вилла с видом на море Красивая роскошная вилла на южной сторон…
€1,60 млн
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Дом 8 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 8 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Трогир, Чиово - Округ Доньи. Роскошная современная вилла расположена на участке 379 м2, всег…
€2,00 млн
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Дом 11 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 11 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 327 м²
Трогир, Чиово-Округ Доньи, жилой дом на 7 квартир Площадь дома: 327м2 Площадь участка: 678…
€1,50 млн
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Дом 9 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 9 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Чиово, Округ Горни, жилое и коммерческое здание, 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь ок. 480 м2 на трех…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 6 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Чиово, Округ Доньи, отдельная строящаяся вилла площадью 209,7 м2, на трех этажах, на участке…
€1,55 млн
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Дом 4 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Округ Горни, строящееся здание, 120 м2, на двух этажах, на участке 470 м2. Строящееся здани…
€295,000
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Дом 9 комнат с Spalni в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 9 комнат с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 270 м²
Округ Горни, южная сторона, жилой дом 270м2 и вилла с бассейном 90м2, на участке 833м2, с до…
€900,000
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Вилла 7 спален с Spalni в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 7 спален с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Расположение: Чиово, Сплит. Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 1000м2 Спал…
€1,85 млн
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Вилла 6 спален с Spalni в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 6 спален с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
€2,10 млн
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Вилла 5 спален с Spalni, у моря в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni, у моря
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Золотая долина Дубровника, Konavle - небольшой регион с характерной природой, скалистым побе…
€4,50 млн
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Вилла 3 комнаты с Spalni в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 комнаты с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Округ, Округ Горни, отдельно стоящая вилла ок. 200 м2 на 3 этажах, на участке 466 м2. …
€950,000
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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