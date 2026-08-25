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Дома в Opcina Okrug, Хорватия

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виллы
3
16 объектов найдено
Дом 5 спален в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 204 м²
Расположение: Okrug Gornji Построено: 2023 Центр города: 4,6 км Море: 0,1 км Расстояние до а…
$1,56 млн
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Дом 11 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 11 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 327 м²
Трогир, Чиово-Округ Доньи, жилой дом на 7 квартир Площадь дома: 327м2 Площадь участка: 678…
$1,73 млн
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Дом 8 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 8 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 390 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море, бассейном и велнесом, расположенная на острове Ч…
$1,33 млн
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Вилла 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Округ, Округ Горни, отдельно стоящая вилла ок. 200 м2 на 3 этажах, на участке 466 м2. …
$1,10 млн
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Дом 5 комнат в Okrug Donji, Хорватия
Дом 5 комнат
Okrug Donji, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Округ, дом с террасой на крыше и бассейном на крыше, 270,00 м2 Две современные, недавно п…
$819 345
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Дом 10 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 10 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 221 м²
Отдельный семейный дом на Чиово - недалеко от пляжа с потрясающим видом на море Этот отдельн…
$980 450
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Дом 4 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 251 м²
Newly renovated semi-detached house with sea view, Okrug Gornji, Čiovo, Trogir On the island…
$653 221
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Вилла 5 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем роскошную виллу в Округе Горни на острове Чиово в престижном месте недалеко от мо…
$1,82 млн
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Дом 5 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Чиово, Округ Горни Семейный дом с 4 квартирами в Чиово - Округ Горни Площадь здания: 409 м…
$922 776
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Дом 6 комнат в Okrug Donji, Хорватия
Дом 6 комнат
Okrug Donji, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Чиово, Округ Доньи, отдельная строящаяся вилла площадью 209,7 м2, на трех этажах, на участке…
$1,79 млн
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Вилла в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном в Округе Горни, остров Чиово, южная сторона. Кв…
$1,56 млн
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Дом 4 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Luxury villa with pool and sea view – Island ČIOVO, bay Mavarčica In one of the quieter loca…
$1,66 млн
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Дом 8 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 8 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 306 м²
Apartment building on the island of Čiovo, Mavarčica bay, 150 meters from the sea The facili…
$653 221
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Дом 7 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 7 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 690 м²
Трогир - Остров Чиово, Округ Горнджи, Квартирный дом с 4 этажами | Жилая площадь: 690 м2 | З…
$1,56 млн
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Дом 6 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 6 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Округ Горни, третий ряд от моря, предлагает этот красивый отдельно стоящий дом, расположенны…
$507 527
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Дом 4 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Villa second row from the sea, Okrug Gornji, Mavarčica bay, island Čiovo The villa is locate…
$664 292
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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