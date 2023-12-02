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Дома в Grad Vodice, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Водице, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
DALMATIA, VODICE – An architectural masterpiece only 500m from the sea Vodice is located no…
€1,15 млн
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
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Вилла 4 спальни в Tribunj, Хорватия
Вилла 4 спальни
Tribunj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€999,000
в месяц
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Дом 39 комнат в Водице, Хорватия
Дом 39 комнат
Водице, Хорватия
Комнаты 39
Площадь 1 155 м²
Vodice, two detached apartment buildings near the sea. Two detached apartment buildings in …
€2,00 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Grad Vodice, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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