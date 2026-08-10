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Дома в Цриквеница, Хорватия

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виллы
35
47 объектов найдено
Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Расположенная в спокойном уголке Криквеницы, эта выразительная вилла с частным бассейном и з…
$1,02 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Мы предлагаем красивую современную виллу площадью 280 кв.м, расположенную на участке 600 кв.…
$1,31 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Замечательная вилла площадью 1500 кв.м. земли в районе Цриквеницы, ок. В 4 км от моря, среди…
$914,920
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TekceTekce
Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Криквеница – Брибир, современная вилла с частным бассейном в стадии строительства. Эта элега…
$971,180
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Дом 4 спальни в Цриквеница, Хорватия
Дом 4 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Проверьте этот полностью адаптированный каменный особняк в Криквенике, районе Кварнер в Хорв…
$941,319
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Дом 9 спален в Цриквеница, Хорватия
Дом 9 спален
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Расположение: Crikvenica Центр: 41 км Внутреннее пространство: 181m2 Размер участка: 601 …
$841,304
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Вилла в Dramalj, Хорватия
Вилла
Dramalj, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на море и бассейном в Драмале, менее чем в 1 км от моря.…
$652,005
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Эксклюзивная вилла с панорамным видом на море в Цриквенице ок. 600 метров от моря! Это одна …
Цена по запросу
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
ЦЕНТР КРИКВЕНИЦЫ – Современная новая вилла с бассейном, близость к морю и частная парковкаРа…
$969,467
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная двухквартирная вилла с бассейном в Жарданово, в 600 метрах от моря. Общая площадь …
$651,262
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Роскошная двухквартирная вилла с панорамным видом на море в Цриквенице как часть гламурного …
$1,04 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 340 м²
Подлинная полностью отремонтированная вилла в Брибире недалеко от Цриквеницы! Настоящее впеч…
$865,331
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Удивительная вилла с современным дизайном в Ядраново, с панорамным видом на Адриатическое мо…
Цена по запросу
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Роскошная каменная вилла с бассейном с подогревом в Ядраново! Эта вилла из цельного камня п…
$1,96 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Площадь 232 м²
Скидка! Цена упала с 2,5 млн евро до 1,8 млн евро!Отличная возможность!Прекрасный старинный …
$2,06 млн
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Вилла в Dramalj, Хорватия
Вилла
Dramalj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Вилла с бассейном и панорамным видом на море в Цриквенице! Общая площадь 185 кв.м. Земельный…
$949,230
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Дом 27 спален в Цриквеница, Хорватия
Дом 27 спален
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 900 м²
Расположение: Crikvenica Построено: 1930 Ремонт: 2003 Центр Криквеника: 4 км Море: 0,1 км Ра…
Цена по запросу
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Цена упала с 1 700 000 евро до 1 650 000 евро! Впечатляющая современная вилла в прекрасном м…
$1,88 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Современная вилла с бассейном и панорамным видом в Цриквенице, всего в 1 км от пляжа!Располо…
$1,50 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Вилла с бассейном и прекрасным видом на море в Цриквенице всего в 700 метрах от моря! Этот к…
$1,11 млн
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Дом в Цриквеница, Хорватия
Дом
Цриквеница, Хорватия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Усадьба представляет собой роскошную виллу с бассейном, сауной и джакузи, откуда открывается…
$2,00 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Вилла в Dramalj, Хорватия
Вилла
Dramalj, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Недавно построенная вилла с бассейном в Драмале, Цриквеница, всего в 400 метрах от моря! Общ…
$971,180
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Исключительное поместье на холмах над Цриквеницей с прекрасным видом на море вдали! Общая пл…
$2,02 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Откройте для себя этот изысканный дом с роскошным бассейном, расположенный над Цриквеницей, …
$2,12 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Роскошная вилла в Цриквенице с подогреваемым бассейном и панорамным видом на море и залив Кв…
$1,46 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
В идиллическом месте, расположенном на тихой тупиковой улице, где семейные жилища и роскошны…
$1,65 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Расположенная на живописном холме над Ривьерой Криквеница, эта исключительная роскошная полу…
$1,05 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Роскошная двухквартирная вилла с панорамным видом на море над Цриквеницей, ок. 1,5 км от пля…
$1,05 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 390 м²
Замечательная вилла в Цриквенице, с панорамным видом на море, всего в 600 метрах от пляжей! …
$1,89 млн
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Crikvenica - Bribir, современная роскошная вилла с бассейном в стадии строительства. Эта сов…
$971,180
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