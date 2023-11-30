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Realting.com
Хорватия
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Магазины в Хорватии
Загреб
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Grad Split
8
Сплит
8
Магазин
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22 объекта найдено
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Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
52 м²
Сплит, Кман, на первом этаже жилого и коммерческого здания расположена торговая площадь 52 м…
€165,000
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Магазин 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
3
300 м²
www.biliskov.com ID: 13632 Дони град, Тушканова Коммерческое помещение 300м2 на первом эт…
€1,50 млн
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
48 м²
www.biliskov.com ID: 13639 Торн, недалеко от Весника Площадь общественного питания 47,69 …
€150,000
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
21 м²
www.biliskov.com ID: 13543 Дубрава Помещение общественного питания площадью 20,77м2 на пе…
€58,000
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Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
68 м²
Сплит, Сучидар, двухэтажное офисное помещение 68м2, в коммерческом и жилом здании на первом …
€160,000
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Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
112 м²
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
€448,000
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
6 м²
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
€20,000
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
245 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 245,28 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€978,667
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
217 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 216,99 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€865,790
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
213 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 213,29 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€851,027
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
1
309 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€1,23 млн
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
13 м²
Сигечица, Уличный бар с налаженным бизнесом в очень посещаемом месте! Площадь 13м2. Он и…
€75,000
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
172 м²
Трешневка, возле башни Цибона Бизнес-пространство на двух этажах 172,41 м2 на первом эта…
€350,000
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
1
42 м²
Новый Загреб, Дугаве Деловое помещение 41,53 м2 на первом этаже новостройки (2021 г.) Прос…
€87,000
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Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
50 м²
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…
€500,000
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Магазин 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
49 м²
Новый Загреб-Запад, Реметинечка цеста Хорошо зарекомендовавший себя кафе-бар площадью 49 м2…
€130,000
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Магазин 1 комната
Klinca Sela, Хорватия
1
144 м²
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
€187,500
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Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
60 м²
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
€150,000
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Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
56 м²
Сплит, Смрдечац Тихое и приятное соседское кафе с полезной внутренней площадью 45м2 и сарае…
€300,000
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Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
49 м²
Split, City, office space of 49m2 on the ground floor of a residential building. The space i…
€186,200
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Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
41 м²
офисные помещения 41 м2 и открытая площадка / терраса 29 м2 устоявшееся кафе в бизнес-жило…
€180,000
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Магазин 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
109 м²
Площадь Кватерник Деловая площадь 108,87 м2 на первом этаже и подвале здания, построенного …
€180,000
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