Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Пентхаус

Пентхаусы в Хорватии

;
Opcina Okrug
16
Трогир
3
Пентхаус Удалить
Очистить
32 объекта найдено
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус S9 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$581,499
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$440,487
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус-квартира S8 с террасой на крыше, расположенная на третьем этаже нового зд…
$585,856
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус в Город Пула, Хорватия
Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
PULA  Apartment99m2auf2EtagenmitgrosserTerrasse&Balkoninruhiger
$370,238
Оставить заявку
Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается пентхаус с террасой на крыше, расположенный на втором этаже S201 нового здания в П…
$404,058
Оставить заявку
Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
$425,992
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$582,655
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается пентхаус с террасой на крыше S13 на третьем этаже в новом проекте в районе Округ Г…
$527,270
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в районе Округ Горни, остров Чиово, южная ориен…
$605,472
Оставить заявку
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Пентхаус A5 с террасой на крыше, видом и гаражом, рядом с пляжем. Жилой дом будет построе…
$487,054
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с террасой на крыше S3 Мы продаем роскошную квартиру-пентхаус S3 с тер…
$629,216
Оставить заявку
Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается пентхаус с террасой на крыше, расположенный на втором этаже S203 нового здания в П…
$388,217
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Пентхаус 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/4
Hills Residence в Мака́рске — это современный жилой комплекс, который сочетает в себе архите…
$321,438
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Пентхаус A6 с террасой на крыше, видом и гаражом, рядом с пляжем. Жилой дом будет построе…
$533,440
Оставить заявку
Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус с террасой на крыше, расположенный на втором этаже S202 нового здания в П…
$388,217
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Opcina Sukosan, Хорватия
Пентхаус 6 комнат
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Sukošan Hills — проект, который идеально сочетает в себе роскошь, элегант…
$1,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S8 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$382,940
Оставить заявку
Пентхаус в община Фажана, Хорватия
Пентхаус
община Фажана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Фазана300 м2 Квартира Penthouse на 2 этажах с фантастическим видом на море ИСТРИЯ - КРОАТИЯА…
$1,28 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Municipality of Kolan, Хорватия
Пентхаус
Municipality of Kolan, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Представляем вам уникальный пентхаус, расположенный в современной урбанистической вилле на о…
$743,024
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Пентхаус в Истрийская жупания, Хорватия
Пентхаус
Истрийская жупания, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
PULA Абсолютная квартира: 147 м2 с видом на море и большой террасой в здании K & K на набере…
$546,930
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S5 на втором этаже, в 200 метрах от моря и пляжа, в районе Округ Горни, о…
$348,362
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Opcina Sukosan, Хорватия
Пентхаус 3 комнаты
Opcina Sukosan, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Добро пожаловать в Sukošan Hills, проект, который идеально сочетает в себе роскошь, элегантн…
$644,693
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы продаем роскошный пентхаус S3 на втором этаже с террасой на крыше в городской вилле Okrug…
$736,064
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521,872
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$482,609
Оставить заявку
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус на втором этаже, большая терраса, 2 парковочных места, общи…
$728,202
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продаем пентхаус S5 на втором этаже с террасой на крыше, панорамным видом, общим бассейном, …
$250,806
Оставить заявку
Пентхаус в Город Пула, Хорватия
Пентхаус
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
pula
$287,479
Оставить заявку
Пентхаус в Seget Donji, Хорватия
Пентхаус
Seget Donji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается пентхаус S9 на четвертом этаже жилого дома, в 100 метрах от моря и пляжа, Сегет До…
$837,008
Оставить заявку
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 с террасой на крыше, третий этаж, Округ Горни на острове Чиово, в 350 ме…
$404,577
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хорватии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти