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Дома в Opcina Omisalj, Хорватия

виллы
68
72 объекта найдено
Дом 3 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 3 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Среди широкого выбора объектов недвижимости, предлагаемых агентством Stan Grad Immobilien, в…
$1,29 млн
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STAN GRAD
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Современная вилла с бассейном и большим садом в центре острова Крк, который больше не являет…
$1,08 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 3 комнаты в Njivice, Хорватия
Дом 3 комнаты
Njivice, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Unique Villa with Panoramic Sea Views and Renovation Project in a Prestigious Location in Nj…
$1,66 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Вилла на острове Крк в стадии строительства, с видом на море! Он будет идеально расположен в…
$1,82 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Вилла с бассейном на острове Крк в центре города Крк, в 500 метрах от моря! По сути это совр…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Двухквартирный каменный дом 134 кв.м. с бассейном предлагается к продаже после полной реконс…
$706,800
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 380 м²
Вилла в Милохничи, полуостров Крк - 2,5 км от моря! Общая площадь 380 кв.м. Земельный участо…
$1,03 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Роскошная вилла с бассейном в тихом месте в Гарице, остров Крк! Эта потрясающая вилла демонс…
$912,000
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Вилла в Байчичи, остров Крк, с видом на море! Эта современная вилла, построенная в 2020 году…
$1,13 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Современная вилла в Гарице, Врбник, на острове Крк! Общая площадь 180 кв.м. Земельный участо…
$792,300
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 390 м²
Удивительная вилла с видом на море на острове Крк, менее чем в 2 км от моря! Известный с дре…
$1,74 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Продается двухквартирная вилла с бассейном площадью 40 м2 в Брзаце на острове Крк! Эта вилла…
$741,000
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Роскошная современная вилла с бассейном и видом на море на обширной территории города Крк, в…
$969,000
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Роскошная полуотдельная вилла с захватывающим видом на море и частным бассейном доступна в С…
Цена по запросу
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Редкая возможность стать владельцем прибрежной недвижимости в Нивице, на острове Крк — одном…
$1,70 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Строящаяся роскошная вилла на острове Крк! Эта современная вилла площадью 190 кв.м. располож…
$1,48 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 139 м²
Двухквартирная вилла в Малинска-Дубашнице с бассейном! Каждая половина этой благородной рези…
$855,000
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Двухквартирная вилла современного дизайна в Малинске, всего в 700 метрах от моря! Вилла 160 …
$712,500
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Роскошная вилла с бассейном на острове Крк скоро будет завершена! Этот отель расположен в ти…
$946,200
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 530 м²
Туристическая недвижимость из 6 квартир всего в 200 метрах от моря в Вбрнике! Мы содействуем…
$1,42 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Эта отдельно стоящая вилла площадью 185 квадратных метров сочетает в себе сельский экстерьер…
$855,000
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Прекрасная вилла с бассейном и видом на море в Добрине, остров Крк, в 1500 метрах от моря! …
$1,02 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Новая современная вилла в Полице, Крк, с бассейном и видом на море! Общая площадь 200 кв.м. …
$769,500
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Двухквартирный дом современного дизайна с бассейном 40 м2 на острове Крк, Брзац! Ищете уник…
$741,000
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Строящаяся современная двухквартирная вилла в Малинске, Крк, всего в 700 метрах от моря! Общ…
$769,500
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продается красивая вилла с чарующей аурой в Омишале на острове Крк! Общая площадь 260 кв.м. …
$969,000
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Прекрасная роскошная вилла с бассейном недалеко от моря в Врбнике, на первой линии от моря, …
$969,000
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Со скидкой! Старая цена была 900 000 евро, новая цена 850 000 евро! Недавно построенная вилл…
$969,000
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Мы продаем прекрасный дом в отличном месте, всего в 1 км от моря в районе Корнич недалеко от…
$672,600
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Роскошная вилла со средиземноморским садом и бассейном на острове Крк (полуостров) с далеким…
$1,54 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Omisalj, Хорватия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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