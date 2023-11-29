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10 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Макарска, Хорватия
4
5
360 м²
€1,000,000
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Вилла 3 спальни
Макарска, Хорватия
3
4
155 м²
€900,000
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Дом 7 комнат
Макарска, Хорватия
7
5
385 м²
Makarska, villa of 385 m2 on 3 floors on a plot of 652 m2. Established tourist rental for 1…
€1,50 млн
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Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
16
10
5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 7 комнат
Макарска, Хорватия
7
6
291 м²
Макарска, центр, мы продаем часть дома, на природе, цокольный и первый этаж отдельно стоящег…
€710,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Макарска, Хорватия
4
4
380 м²
Расположение: Макарска Пляж: 100м Аэропорт: 130 км Этажи: 3 Внутреннее пространство: 300м2 Р…
€1,15 млн
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Дом 14 комнат с Spalni, под аренду
Макарска, Хорватия
14
9
550 м²
Макарска, центр, мы продаем дом площадью 244м2 на участке 482м2, с эскизным проектом на стро…
€1,28 млн
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Дом 14 комнат с Spalni
Макарска, Хорватия
14
669 м²
Отдельно стоящее здание, в природе мини-отель, построенный в 2015 году, расположен на Макарс…
€2,35 млн
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Дом 10 комнат с Spalni
Макарска, Хорватия
10
10
449 м²
Макарска, Продается многоквартирный дом, второй ряд от моря (50 метров) с 10 квартирами.Дом …
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты с Spalni, под аренду
Макарска, Хорватия
3
90 м²
MAKARSKA, комфортабельная двухуровневая трехкомнатная квартира, 90,21 м2 с лоджией около 5 м…
€330,000
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